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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z

22 Отзывы
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
8 420 руб.  13 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476352
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, крючок, дополнительная рукоятка, коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
22
Высота, см
52.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х22х10
Вес, кг.
2

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485Z используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Аккумуляторы быстро разряжаются, причём оба. Для бытовых нужд, пару-тройку раз что-то закрутить пойдёт. А вот для постоянной работы не рекомендовала бы. Много насадок и сам приятный не большой и не тяжёлый.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Владислав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Ну давайте так, для Макиты за 2-3 тысячи это прям хорошо. Не понял насчет третьего режима ударного где он, но опять же не сильно сложные стены прошел под дюбеля 5. Не сказать, что я от биток ждал большего за эту цену)) это после пары саморезов. Так что заказывайте отдельно хорошие биты сразу - в наборе они из плавленого сыра сделаны. Для домашних условий - за глаза, советую
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Галина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шуруповерт, проверяли, работает, 2 аккумулятора и в подарок пришёл перчатки. Спасибо Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Тёма Туман

Достоинства:


Комментарий:
ну это просто отлично, всё просто супер, спасибо вам большое, за такой комплект
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный шуруповерт) спасибо за подарок
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
Ставлю 4 звезды, сверла которые шли в комплекте как будто пластиковые, сломались от небольшой нагрузки, сам шуруповëрт вроде нормальный
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ольга с.

Достоинства:


Комментарий:
только начала работать и биты отслужили
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Милия К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в упаковке , хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Маленький чемоданчик, нужный инструмент для дома
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
вроде бы всё в норме,в работе не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший Шурик,мне понравился,удобно пользоваться,легкий,материал конечно не оригинальный,но все работает,к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Рузиль Г.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги норм не ждите профессионального инструмента
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
вроде всё работает на холостых надо будет попробовать в нагрузку
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
дрель шуруповёрт на аккумуляторе намного лучше чем обычный шуруповёрт который может работать от сети.товар получен согласно описанию,рекомендую всем приобрести.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично рекомендую продавца пришёл быстро спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Марина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Набор-бомба! Но пока не пробовали.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Данила И.

Достоинства:


Комментарий:
вопросов нет, шуруповерт пришел целым
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евгений Ю.

Достоинства:


Комментарий:
давно думал купить такой шуруповерт давсе как то не досуг было вроде как старый работает и ладно но он сломался и вот вуаля взял новый какой хотел и не пожалел удобный в работе батареи держат хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Герман Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар и набор хороший
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
дешево и практично,понравился.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Все соответствует описанию. Проверил, все работает,претензий к товару нет. Спасибо ! Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
не положили ещё одну деталь,а вообще хорошо



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, крючок, дополнительная рукоятка, коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
22
Высота, см
52.6
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485Z используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Аккумуляторы быстро разряжаются, причём оба. Для бытовых нужд, пару-тройку раз что-то закрутить пойдёт. А вот для постоянной работы не рекомендовала бы. Много насадок и сам приятный не большой и не тяжёлый.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Владислав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Ну давайте так, для Макиты за 2-3 тысячи это прям хорошо. Не понял насчет третьего режима ударного где он, но опять же не сильно сложные стены прошел под дюбеля 5. Не сказать, что я от биток ждал большего за эту цену)) это после пары саморезов. Так что заказывайте отдельно хорошие биты сразу - в наборе они из плавленого сыра сделаны. Для домашних условий - за глаза, советую
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Галина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шуруповерт, проверяли, работает, 2 аккумулятора и в подарок пришёл перчатки. Спасибо Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Тёма Туман

Достоинства:


Комментарий:
ну это просто отлично, всё просто супер, спасибо вам большое, за такой комплект
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный шуруповерт) спасибо за подарок
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
Ставлю 4 звезды, сверла которые шли в комплекте как будто пластиковые, сломались от небольшой нагрузки, сам шуруповëрт вроде нормальный
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ольга с.

Достоинства:


Комментарий:
только начала работать и биты отслужили
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Милия К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в упаковке , хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Маленький чемоданчик, нужный инструмент для дома
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
вроде бы всё в норме,в работе не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший Шурик,мне понравился,удобно пользоваться,легкий,материал конечно не оригинальный,но все работает,к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Рузиль Г.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги норм не ждите профессионального инструмента
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
вроде всё работает на холостых надо будет попробовать в нагрузку
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
дрель шуруповёрт на аккумуляторе намного лучше чем обычный шуруповёрт который может работать от сети.товар получен согласно описанию,рекомендую всем приобрести.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Михаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично рекомендую продавца пришёл быстро спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Марина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Набор-бомба! Но пока не пробовали.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Данила И.

Достоинства:


Комментарий:
вопросов нет, шуруповерт пришел целым
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евгений Ю.

Достоинства:


Комментарий:
давно думал купить такой шуруповерт давсе как то не досуг было вроде как старый работает и ладно но он сломался и вот вуаля взял новый какой хотел и не пожалел удобный в работе батареи держат хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Герман Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар и набор хороший
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
дешево и практично,понравился.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Все соответствует описанию. Проверил, все работает,претензий к товару нет. Спасибо ! Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
не положили ещё одну деталь,а вообще хорошо


Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF485Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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