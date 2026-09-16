Винтоверт ударный ЗУБР 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточный, сумка (ВБУ-180-21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Кол-во скоростей работы
4
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб.
В наличии
Код товара: 708553
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8 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
гайковерт, аккумулятор, зарядное устройство, скоба крепления, сумка, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Мин. диаметр патрона
6
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
4
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
180
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3800 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
10
Длина, м
26
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х10
Вес, кг.
2.4
Описание товара Винтоверт ударный ЗУБР 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточный, сумка (ВБУ-180-21)
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 180 Нм предназначен для заворачивания крепежных элементов размером до 10 мм. Ударная функция с тангенциальным направлением удара обеспечивает эффективное заворачивание без реактивного момента на кисть оператора. Высокая частота вращения гарантирует быстрое выполение работы. Для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке деревянных конструкций и т.п, а также сверления при установке соответствующего расходного инструмента
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
гайковерт, аккумулятор, зарядное устройство, скоба крепления, сумка, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Мин. диаметр патрона
6
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
4
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
180
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3800 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
10
Длина, м
26
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 180 Нм предназначен для заворачивания крепежных элементов размером до 10 мм. Ударная функция с тангенциальным направлением удара обеспечивает эффективное заворачивание без реактивного момента на кисть оператора. Высокая частота вращения гарантирует быстрое выполение работы. Для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке деревянных конструкций и т.п, а также сверления при установке соответствующего расходного инструмента
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Винтоверт ударный ЗУБР 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточный, сумка (ВБУ-180-21) - по цене 8890 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Винтоверт ударный ЗУБР 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточный, сумка (ВБУ-180-21)