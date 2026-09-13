Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3003)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3003)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 185-LI Professional обладает мощностью 18 В при размерах более компактной версии 12 В. Простой в использовании инструмент предназначен для выполнения сложных работ, отличаясь при этом превосходной управляемостью. GSR 185-LI Professional оснащен бесщеточным двигателем, что означает увеличенный срок службы инструмента и большее количество выполненных работ на одной зарядке. Он развивает максимальную частоту вращения 1900 об/мин, обеспечивая высокий уровень эффективности на рабочей площадке при завинчивании в древесину или сверлении дерева и металла. LED-подсветка для освещения рабочей зоны и индикации состояния инструмента. Электронная система защиты инструмента.
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Теги товара: Двухскоростные
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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