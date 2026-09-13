Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3003) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3003)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3003)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710542
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
пластиковый кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3003)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 185-LI Professional обладает мощностью 18 В при размерах более компактной версии 12 В. Простой в использовании инструмент предназначен для выполнения сложных работ, отличаясь при этом превосходной управляемостью. GSR 185-LI Professional оснащен бесщеточным двигателем, что означает увеличенный срок службы инструмента и большее количество выполненных работ на одной зарядке. Он развивает максимальную частоту вращения 1900 об/мин, обеспечивая высокий уровень эффективности на рабочей площадке при завинчивании в древесину или сверлении дерева и металла. LED-подсветка для освещения рабочей зоны и индикации состояния инструмента. Электронная система защиты инструмента.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3003)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
пластиковый кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 185-LI Professional обладает мощностью 18 В при размерах более компактной версии 12 В. Простой в использовании инструмент предназначен для выполнения сложных работ, отличаясь при этом превосходной управляемостью. GSR 185-LI Professional оснащен бесщеточным двигателем, что означает увеличенный срок службы инструмента и большее количество выполненных работ на одной зарядке. Он развивает максимальную частоту вращения 1900 об/мин, обеспечивая высокий уровень эффективности на рабочей площадке при завинчивании в древесину или сверлении дерева и металла. LED-подсветка для освещения рабочей зоны и индикации состояния инструмента. Электронная система защиты инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019K3003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...