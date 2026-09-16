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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
60
Макс. диаметр сверления металла
16
Ударный механизм
нет
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696218
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211)
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита, документация, дополнительная рукоятка, руководство по эксплуатации, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
100
Макс. диаметр сверления дерева
60
Макс. диаметр сверления металла
16
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
310x250x75 мм
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
31х25х8
Вес, кг.
1.7

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211)

Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал Т7 20 В, 100 Нм, без АКБ DB-211 – инструмент высокого технологического уровня с крутящим моментом 100 Нм, что сопоставимо с некоторыми моделями гайковертов. Легко может использоваться в качестве ледоруба для сверления льда для при зимней рыбалке. Бесщеточный двигатель обеспечивает непревзойденные рабочие характеристики и долгий срок службы. Бесщеточный BM-Motor двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя; высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций); низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи; высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению; контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов; отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений; повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей. Ультра технологичный инструмент с крутящим моментом 100 Нм для самых тяжелых работ. Усиленный двухскоростной редуктор с металлическим корпусом для передачи значительного крутящего момента. Быстрозажимной одномуфтовый металлический патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента. Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке. Широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне. Подсветка рабочего места не перекрывается патроном. Скоба крепления на поясе и битодержатель устанавливаются с любой стороны инструмента. Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита, документация, дополнительная рукоятка, руководство по эксплуатации, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
100
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
60
Макс. диаметр сверления металла
16
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
310x250x75 мм
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал Т7 20 В, 100 Нм, без АКБ DB-211 – инструмент высокого технологического уровня с крутящим моментом 100 Нм, что сопоставимо с некоторыми моделями гайковертов. Легко может использоваться в качестве ледоруба для сверления льда для при зимней рыбалке. Бесщеточный двигатель обеспечивает непревзойденные рабочие характеристики и долгий срок службы. Бесщеточный BM-Motor двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя; высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций); низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи; высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению; контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов; отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений; повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей. Ультра технологичный инструмент с крутящим моментом 100 Нм для самых тяжелых работ. Усиленный двухскоростной редуктор с металлическим корпусом для передачи значительного крутящего момента. Быстрозажимной одномуфтовый металлический патрон для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента. Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке. Широкий диапазон регулировки крутящего момента с равномерным нарастанием момента во всем диапазоне. Подсветка рабочего места не перекрывается патроном. Скоба крепления на поясе и битодержатель устанавливаются с любой стороны инструмента. Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
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Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Профессионал (DB-211) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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