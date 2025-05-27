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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE

17 Отзывы
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
21
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
8 660 руб.  16 341 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 271121
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, зарядное устройство, 2 аккумулятора, кейс
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
30
Макс. диаметр сверления дерева
21
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
11.3
Высота, см
36.8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
35х28х11
Вес, кг.
2.96

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE

Компактный аккумуляторный инструмент для работы в стесненных условиях. Патрон быстрозажимной 10 мм, 2 скорости, 18 ступеней крутящего момента. Аккумулятор - литиевый слайдер 12 В, в комплект поставки входит 2 шт. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном и рассчитан на питание от литиевых слайдеров напряжением 10,8 – 12 В.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Первые впечатления положительные. Качественная сборка, прорезиненная поверхность, удобно лежит в руке. Документация на русском языке. Два АКБ и зарядное устройство. Заряжаются достаточно быстро. Буду пробовать в деле.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
товар оригинальный, рекомендую. лëгкий, хороший крутящий момент.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок. Всё в отличном состоянии.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Исмаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный шуруповерт для профессиональных кровельных работ немного слабоват, и АКБ мало держит , но лучше чем дешевые шуруповерты.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Арсений А.

Достоинства:


Комментарий:
Крутит норм. Маленькая и компактная. Аккумулятор правда садится довольно быстро. Но для бытовых нужд отличный инструмент.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
1000% оригинал. Упакован качественно, вся документация на месте.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом все хорошо . но существенный минус, отсутвие индикатора заряда на батареи . Это ,огромный минус . Оценку менять не буду . Исправьте недоработку . Лучьше добавьте в цене . Но не теряйте репутацию . Допуская экономию на важных в работе элементов . ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ ,ДОЛЖЕН БЫТЬ .
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Ирина и.

Достоинства:


Комментарий:
работает, тот кому подарили, доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не пробовал, пришло всё как заказал
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Оксана Х.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт оригинал. Проверили по всем параметрам. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Антон Р.

Достоинства:


Комментарий:
это уже кажется 6й шурик этой марки серии. беру для своих монтажников. один чуть не ушатали, с лесов уронили, ремонт головы обошёлся в 5к и 10 дней. в общем своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Антон Р.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили, упакован хорошо. Это уже кажется 4й или 5й шуруповерт этой серии. Ещё один на подходе. Мои монтажники довольны.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Комфортный в руке, легкий. В общем, Макита, что тут скажешь. Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал. удобный, компактный.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповерт, 100%оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой,надеюсь на долгую помощь.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, все работает, я рад покупке.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, зарядное устройство, 2 аккумулятора, кейс
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Макс. крутящий момент
30
Макс. диаметр сверления дерева
21
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
11.3
Высота, см
36.8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Описание
Компактный аккумуляторный инструмент для работы в стесненных условиях. Патрон быстрозажимной 10 мм, 2 скорости, 18 ступеней крутящего момента. Аккумулятор - литиевый слайдер 12 В, в комплект поставки входит 2 шт. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном и рассчитан на питание от литиевых слайдеров напряжением 10,8 – 12 В.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Первые впечатления положительные. Качественная сборка, прорезиненная поверхность, удобно лежит в руке. Документация на русском языке. Два АКБ и зарядное устройство. Заряжаются достаточно быстро. Буду пробовать в деле.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
товар оригинальный, рекомендую. лëгкий, хороший крутящий момент.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок. Всё в отличном состоянии.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Исмаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный шуруповерт для профессиональных кровельных работ немного слабоват, и АКБ мало держит , но лучше чем дешевые шуруповерты.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Арсений А.

Достоинства:


Комментарий:
Крутит норм. Маленькая и компактная. Аккумулятор правда садится довольно быстро. Но для бытовых нужд отличный инструмент.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
1000% оригинал. Упакован качественно, вся документация на месте.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
В целом все хорошо . но существенный минус, отсутвие индикатора заряда на батареи . Это ,огромный минус . Оценку менять не буду . Исправьте недоработку . Лучьше добавьте в цене . Но не теряйте репутацию . Допуская экономию на важных в работе элементов . ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ ,ДОЛЖЕН БЫТЬ .
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Ирина и.

Достоинства:


Комментарий:
работает, тот кому подарили, доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не пробовал, пришло всё как заказал
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Оксана Х.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт оригинал. Проверили по всем параметрам. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Антон Р.

Достоинства:


Комментарий:
это уже кажется 6й шурик этой марки серии. беру для своих монтажников. один чуть не ушатали, с лесов уронили, ремонт головы обошёлся в 5к и 10 дней. в общем своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Антон Р.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро доставили, упакован хорошо. Это уже кажется 4й или 5й шуруповерт этой серии. Ещё один на подходе. Мои монтажники довольны.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Комфортный в руке, легкий. В общем, Макита, что тут скажешь. Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал. удобный, компактный.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповерт, 100%оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой,надеюсь на долгую помощь.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, все работает, я рад покупке.


Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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