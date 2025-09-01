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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21)

1 Отзывы
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 25
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 26
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 27
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 28
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 29
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 30
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 31
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 26
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 27
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 28
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 29
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 30
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 31
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
9 260 руб.  12 000 руб. 
Начислим 149 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708499
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21)
9 260 руб. -23%
12 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, рукоятка дополнительная, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, скоба крепления, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
395х378х95 мм
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
40х38х10
Вес, кг.
1.9

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21)

Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 165 Нм предназначена для работы с самым крупным крепежом (саморезы до 12 мм диаметром) и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Встроенная защита от обратного удара предотвращает повреждение кисти при резкой блокировке вала. Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21)

Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
шуруповёрт мне очень понравился, кто любит увесистое и качественное это для вас. для меня супер. доставили в течении двух дней к покупке рекомендую.



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, рукоятка дополнительная, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, скоба крепления, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
395х378х95 мм
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 165 Нм предназначена для работы с самым крупным крепежом (саморезы до 12 мм диаметром) и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Встроенная защита от обратного удара предотвращает повреждение кисти при резкой блокировке вала. Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит), перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
шуруповёрт мне очень понравился, кто любит увесистое и качественное это для вас. для меня супер. доставили в течении двух дней к покупке рекомендую.


Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная (ДБ-165-21) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9260 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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