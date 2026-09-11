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Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, "Infinite Grey" (подар. упаковка) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, "Infinite Grey" (подар. упаковка)

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Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, &quot;Infinite Grey&quot; (подар. упаковка) - фото 1
Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, &quot;Infinite Grey&quot; (подар. упаковка) - фото 2
Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, &quot;Infinite Grey&quot; (подар. упаковка) - фото 3
Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, &quot;Infinite Grey&quot; (подар. упаковка) - фото 4
Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, &quot;Infinite Grey&quot; (подар. упаковка) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-брелок
Количество функций
5
Функции
нож, ножницы, отвертка, пилка для ногтей
Наличие карабина
да
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, &quot;Infinite Grey&quot; (подар. упаковка) - фото 1
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, &quot;Infinite Grey&quot; (подар. упаковка) - фото 2
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, &quot;Infinite Grey&quot; (подар. упаковка) - фото 3
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, &quot;Infinite Grey&quot; (подар. упаковка) - фото 4
  • Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, &quot;Infinite Grey&quot; (подар. упаковка) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586947
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, "Infinite Grey" (подар. упаковка)
5 060 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-брелок
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
5
Функции
нож, ножницы, отвертка, пилка для ногтей
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.5
Высота, см
5.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х5
Вес, г.
17

Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, "Infinite Grey" (подар. упаковка)

Элегантная функциональность В вашем кармане, Представляем вам обновленную, усовершенствованную и переосмысленную коллекцию Classic Precious Alox с характерным плетёным узором накладок Alox в пяти элегантных ярких цветах. Это коллекция карманных ножей с уверенным и харизматичным стилем создана для законодателей моды, людей ясно мыслящих и больших мечтателей, которые ценят безупречное качество. Под рельефными глянцевыми накладками скрываются пять практичных функций, благодаря чему ножи могут похвастаться не только красивым внешним видом, но и высокой функциональностью. Созданная на основе нашей неизменно популярной модели карманного ножа Classic, эта коллекция легко сочетает в себе исключительную практичность и продуманную форму.



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Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, "Infinite Grey" (подар. упаковка)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-брелок
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
5
Функции
нож, ножницы, отвертка, пилка для ногтей
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.5
Высота, см
5.8
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантная функциональность В вашем кармане, Представляем вам обновленную, усовершенствованную и переосмысленную коллекцию Classic Precious Alox с характерным плетёным узором накладок Alox в пяти элегантных ярких цветах. Это коллекция карманных ножей с уверенным и харизматичным стилем создана для законодателей моды, людей ясно мыслящих и больших мечтателей, которые ценят безупречное качество. Под рельефными глянцевыми накладками скрываются пять практичных функций, благодаря чему ножи могут похвастаться не только красивым внешним видом, но и высокой функциональностью. Созданная на основе нашей неизменно популярной модели карманного ножа Classic, эта коллекция легко сочетает в себе исключительную практичность и продуманную форму.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож-брелок Victorinox Classic SD Precious Alox, 58 мм, 5 функций, "Infinite Grey" (подар. упаковка) - стоимость товара 5060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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