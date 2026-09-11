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Нож Victorinox Super Tinker 1 4703 91мм 14 функц красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Super Tinker 1 4703 91мм 14 функц красный

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Нож Victorinox Super Tinker 1 4703 91мм 14 функц красный - фото 1
Нож Victorinox Super Tinker 1 4703 91мм 14 функц красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
  • Нож Victorinox Super Tinker 1 4703 91мм 14 функц красный - фото 1
  • Нож Victorinox Super Tinker 1 4703 91мм 14 функц красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 46802
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х2
Вес, г.
84

Описание товара Нож Victorinox Super Tinker 1 4703 91мм 14 функц красный

Нож Victorinox Super Tinker 1.4703 - расширенная версия модели Victorinox Tinker, входящей в серию армейских ножей Victorinox. В его рукоять был добавлен еще один ряд, в который уместились ножницы и универсальный крючок (полезный инструмент, например, для переноски грузов, затягивания узлов)

Особенности:

  • Нож Victorinox Super Tinker имеет в составе 14 элементов: большое лезвие, малое лезвие, консервный нож с плоской отверткой, открывалка для бутылок с отверткой и инструментом для снятия изоляции, ножницы, шило / кернер, крестовая отвертка, универсальный крючок, кольцо для ключей, зубочистка, пинцет;
  • Инструменты ножа выполнены из нержавеющей стали, рукоять - из пластика; все использованные материалы не токсичны и абсолютно безопасны для здоровья;
  • В характеристиках указана длина ножа в сложенном виде.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Super Tinker 1 4703 91мм 14 функц красный




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Страна производитель
Китай
Описание

Нож Victorinox Super Tinker 1.4703 - расширенная версия модели Victorinox Tinker, входящей в серию армейских ножей Victorinox. В его рукоять был добавлен еще один ряд, в который уместились ножницы и универсальный крючок (полезный инструмент, например, для переноски грузов, затягивания узлов)

Особенности:

  • Нож Victorinox Super Tinker имеет в составе 14 элементов: большое лезвие, малое лезвие, консервный нож с плоской отверткой, открывалка для бутылок с отверткой и инструментом для снятия изоляции, ножницы, шило / кернер, крестовая отвертка, универсальный крючок, кольцо для ключей, зубочистка, пинцет;
  • Инструменты ножа выполнены из нержавеющей стали, рукоять - из пластика; все использованные материалы не токсичны и абсолютно безопасны для здоровья;
  • В характеристиках указана длина ножа в сложенном виде.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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