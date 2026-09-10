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Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 7 функций, серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 7 функций, серебристый

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Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 7 функций, серебристый - фото 1
Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 7 функций, серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 7 функций, серебристый - фото 1
  • Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 7 функций, серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385707
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 7 функций, серебристый
5 520 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
90

Описание товара Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 7 функций, серебристый

Швейцарский нож серебристый Victorinox Pioneer 0.8150.26 включает в себя семь полезных функций, поэтому отлично подходит для дальних путешествий и походов. Складная конструкция обеспечивает удобство и безопасность во время транспортировки. Нож обладает эргономичностью и современным дизайном.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 7 функций, серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож серебристый Victorinox Pioneer 0.8150.26 включает в себя семь полезных функций, поэтому отлично подходит для дальних путешествий и походов. Складная конструкция обеспечивает удобство и безопасность во время транспортировки. Нож обладает эргономичностью и современным дизайном.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Pioneer, 93 мм, 7 функций, серебристый – стоимость товара 5520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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