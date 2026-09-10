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Нож Victorinox Hunter, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Hunter, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный

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Нож Victorinox Hunter, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, пила по дереву, нож для разделки туш, открывалка для бутылок, открывалка для консервных банок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385710
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нож Victorinox Hunter, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный
5 700 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, пила по дереву, нож для разделки туш, открывалка для бутылок, открывалка для консервных банок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
3.15
Высота, см
1.85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х3х2
Вес, г.
130

Описание товара Нож Victorinox Hunter, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный

Швейцарский нож Victorinox Hunter 0.8873 111 мм, 12 функций, красный - удобный нож с универсальным набором дополнительного инструмента, который можно использовать как при походе на природу, так и в иных условиях. Имеется кольцо для подвешивания. Специфический инструмент - нож для разделки туш - подойдет для охотника.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Hunter, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, пила по дереву, нож для разделки туш, открывалка для бутылок, открывалка для консервных банок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
3.15
Высота, см
1.85
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож Victorinox Hunter 0.8873 111 мм, 12 функций, красный - удобный нож с универсальным набором дополнительного инструмента, который можно использовать как при походе на природу, так и в иных условиях. Имеется кольцо для подвешивания. Специфический инструмент - нож для разделки туш - подойдет для охотника.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Hunter, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный – стоимость товара 5700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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