Мультитул Victorinox MiniChamp Alox 0.6381.26 Silver
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
15
Функции
лезвие, ножницы, пилка для ногтей, инструмент по уходу за ногтями, инструмент для удаления кутикул, отвертка, линейка, нож для вскрытия конвертов, нож для чистки апельсинов, открывалка для бутылок, скребок, намагниченная крестовая отвёртка, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб.
В наличии
Код товара: 202350
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Функции
лезвие, ножницы, пилка для ногтей, инструмент по уходу за ногтями, инструмент для удаления кутикул, отвертка, линейка, нож для вскрытия конвертов, нож для чистки апельсинов, открывалка для бутылок, скребок, намагниченная крестовая отвёртка, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х3х2
Вес, г.
50
Описание товара Мультитул Victorinox MiniChamp Alox 0.6381.26 Silver
Многофункциональный швейцарский нож. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
15
Функции
лезвие, ножницы, пилка для ногтей, инструмент по уходу за ногтями, инструмент для удаления кутикул, отвертка, линейка, нож для вскрытия конвертов, нож для чистки апельсинов, открывалка для бутылок, скребок, намагниченная крестовая отвёртка, инструмент для снятия изоляции, кольцо для ключей
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1
Страна производитель
Китай
Многофункциональный швейцарский нож. Небольшие размеры позволяют свободно переносить изделие в кармане или подвесить за кольцо к ключам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Мультитул Victorinox MiniChamp Alox 0.6381.26 Silver - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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