Нож Victorinox Handyman 1.3773

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Илья Кочуев



-Для меня оптимальный набор "на всю жизнь". Тут и маникюрный набор (ножницы, пилка), и инструменты (пассатижи берут гайки под 10мм) для вскрытия, снятия изоляции, закручивания, отпиливания, отрезания, поддевания и строгания всего из бытового. -Оптимальный небольшой вес и размер ножа и его универсальность, коррозионная стойкость, эти свойства выводят его в "топ" из всех мультитулов любых фирм на базе ножа! -Фактически с минимальным весом этого инструмента вы готовы почти ко 100% любых бытовых проблем, чтобы решить её за 5-10 минут, когда они вас застали врасплох.-Летом всё же только в сумке носить, если на тебе легкие шортики. -Царапаются накладки или нет клипсы (решается кастомизацией, если вас это коробит) -Дилемма выбора между функционалом этого ножа и Craftsman. Вопрос штопора или крестовой отвертки тривиален. Вино можно открыть и узким ножом, а глубокий паз до крестового винта преодолеть и обычной миниотверткой на спинке ножа.Мой на фотках с накладами с Алиэкспресс из Титана =) Если изначально "руки из попы", привыкли платить другим за то что можно делать самому (нет планов на полную работу, помощь родным по чему-либо), то лучше присмотреть себе что-нибудь без пилы, плоскогубцев, надфиля, дабы облегчить вес от ненужных вам вещей. Идеальный вариант Super tinker. У меня был такой нож с детства (ремонт любых игрушек, шалости с откручиванием задвижек окон и дверей ( лазили на чердаки домов), изготовление лука и стрел, деревянных моделей оружия, резинострелов и пневматики из качков, стреляющих рябиной да пластилином, рогаток, зачистка проводов перед пайкой. Старый был продан из-за морального устаревания под натиском пиара новых мультитулов. Потом было много, Leatherman Surge с битами (все лезерманы ржавеют, кроме чёрных, т.к. пассатижи сделаны из углеродки), Victorinox Hercules и т.д.... В итоге все продал, вернулся к старому доброму Handyman, сыну задарил такой же. И снова он на службе, магнитолу снимал ставил, динамики в авто, электрику, перепаивал люстру, чинил ноуты, снимал АКБ из авто, подкручивал велосипедные болты и кушаю фрукты с помощью него. Хотя, для души есть ещё один нож (Cold Steel Broken Skull), для леса, шашлыка и убиваторских работ (резка линолеума, отрезание монтажной пенки с шансом затупить кромку об бетон) по ремонту другой (Mora Companion), но этот handyman универсален и никогда не подводил, можно было обойтись и им одним. К слову, астронавтам НАСА выдавали такие ножи, только вместо штопора там была крестовая отвертка, модель Craftsman. Это о чём-то говорит.