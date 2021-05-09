Нож Victorinox Handyman 1.3773
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
24
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, малая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву, стамеска, зубило, тонкая отвертка, пилка для ногтей, напильник по металлу, инструмент по уходу за ногтями, ножовка по металлу, плоскогубцы, кусачки для провода, инструмент для обжима проводов
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202277
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
24
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, малая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву, стамеска, зубило, тонкая отвертка, пилка для ногтей, напильник по металлу, инструмент по уходу за ногтями, ножовка по металлу, плоскогубцы, кусачки для провода, инструмент для обжима проводов
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х4
Вес, г.
165
Описание товара Нож Victorinox Handyman 1.3773
Швейцарский нож Victorinox Handyman 1.3773 красный состоит из 24 инструментов различного действия. Небольшие размеры оборудования позволяют без проблем переносить инструмент в кармане. Функциональность каждого элемента набора полностью сохранена.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
24
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, малая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву, стамеска, зубило, тонкая отвертка, пилка для ногтей, напильник по металлу, инструмент по уходу за ногтями, ножовка по металлу, плоскогубцы, кусачки для провода, инструмент для обжима проводов
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.75
Страна производитель
Китай
Швейцарский нож Victorinox Handyman 1.3773 красный состоит из 24 инструментов различного действия. Небольшие размеры оборудования позволяют без проблем переносить инструмент в кармане. Функциональность каждого элемента набора полностью сохранена.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Достоинства:
Достаточное количество функций, хорошее качество изготовления, хорошее качество стали и пластика. Сталь не подвержена коррозии. Удобен в руке. Много аксессуаров - поясные футляры, цепочки и пр.)
Недостатки:
Не является устройством на все случаи жизни. Для легких работ. (условный недостаток, это продолжение достоинств инструмента). Не подходит для перевозки в ручной клади самолетом (естественный и неизбежный недостаток)
Комментарий:
Идеален в условиях города, командировок, работы в офисе. Для серьезных путешествий в условиях дикой природы, для работ, связанных с применением существенных усилий, должен быть дополнен более серьезным инструментом, пригодных для тяжелых работ. Хотя при наличии в походных условиях вне цивилизации решает многие проблемы быта. Идеален, как инструмент для мелкого монтажа (например, низковольтовое оборудование, изготовление рыболовных поводков и монтаж приманок). Хорош в офисе, в первую очередь - за счет пассатижей. Великолепен в поездках без экстрима, как единственный инструмент. От мелкого ремонта до ухода за ногтями при отсутствии другой альтернативы. Самый лучший из всех инструментов других изготовителей консервовскрыватель и очень ухватистый штопор, если на пытаться целенаправленно оторвать его от ножа. Пилы нужны редко, но когда нужны - они есть. Дополнительно стоит укомплектовать микроотверткой (докупается самостоятельно) сразу же исчезают проблемы с оправами очков. В целом инструмент замечательный пользуюсь более 6 лет, альтернативы данному инструменту применительно к тому месту, который он занимает в моей системе жизнеобеспечения нет.
Достоинства:
Как всегда ножи этой фирмы выше всяких похвал. Всё работает, всё удобно и эргономично.
Недостатки:
Их нет.
Комментарий:
Давно пользуюсь ножами этой фирмы. Лучше человечество ещё не придумало.
Достоинства:
Качество, функциональность.
Недостатки:
Нет.
Достоинства:
Отличный нож
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Буду брать ещё.
Достоинства:
-Для меня оптимальный набор "на всю жизнь". Тут и маникюрный набор (ножницы, пилка), и инструменты (пассатижи берут гайки под 10мм) для вскрытия, снятия изоляции, закручивания, отпиливания, отрезания, поддевания и строгания всего из бытового. -Оптимальный небольшой вес и размер ножа и его универсальность, коррозионная стойкость, эти свойства выводят его в "топ" из всех мультитулов любых фирм на базе ножа! -Фактически с минимальным весом этого инструмента вы готовы почти ко 100% любых бытовых проблем, чтобы решить её за 5-10 минут, когда они вас застали врасплох.
Недостатки:
-Летом всё же только в сумке носить, если на тебе легкие шортики. -Царапаются накладки или нет клипсы (решается кастомизацией, если вас это коробит) -Дилемма выбора между функционалом этого ножа и Craftsman. Вопрос штопора или крестовой отвертки тривиален. Вино можно открыть и узким ножом, а глубокий паз до крестового винта преодолеть и обычной миниотверткой на спинке ножа.
Комментарий:
Мой на фотках с накладами с Алиэкспресс из Титана =) Если изначально "руки из попы", привыкли платить другим за то что можно делать самому (нет планов на полную работу, помощь родным по чему-либо), то лучше присмотреть себе что-нибудь без пилы, плоскогубцев, надфиля, дабы облегчить вес от ненужных вам вещей. Идеальный вариант Super tinker. У меня был такой нож с детства (ремонт любых игрушек, шалости с откручиванием задвижек окон и дверей ( лазили на чердаки домов), изготовление лука и стрел, деревянных моделей оружия, резинострелов и пневматики из качков, стреляющих рябиной да пластилином, рогаток, зачистка проводов перед пайкой. Старый был продан из-за морального устаревания под натиском пиара новых мультитулов. Потом было много, Leatherman Surge с битами (все лезерманы ржавеют, кроме чёрных, т.к. пассатижи сделаны из углеродки), Victorinox Hercules и т.д.... В итоге все продал, вернулся к старому доброму Handyman, сыну задарил такой же. И снова он на службе, магнитолу снимал ставил, динамики в авто, электрику, перепаивал люстру, чинил ноуты, снимал АКБ из авто, подкручивал велосипедные болты и кушаю фрукты с помощью него. Хотя, для души есть ещё один нож (Cold Steel Broken Skull), для леса, шашлыка и убиваторских работ (резка линолеума, отрезание монтажной пенки с шансом затупить кромку об бетон) по ремонту другой (Mora Companion), но этот handyman универсален и никогда не подводил, можно было обойтись и им одним. К слову, астронавтам НАСА выдавали такие ножи, только вместо штопора там была крестовая отвертка, модель Craftsman. Это о чём-то говорит.
Комментарий:
Наверное самый сбалансированный нож в линейке средних ножей Victorynox. Все к месту и с отличным качеством.
Достоинства:
Дизайн исполнения ножа
Недостатки:
Недостатков нет
Комментарий:
Кто смотрел сериал(секретный агент Макгайвер - тот меня поймёт!
Достоинства:
Цена и качество орига
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Супер
Достоинства:
Много функций и качество!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Идеальный
Нож Victorinox Handyman 1.3773 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нож Victorinox Handyman 1.3773
Достоинства:
Достаточное количество функций, хорошее качество изготовления, хорошее качество стали и пластика. Сталь не подвержена коррозии. Удобен в руке. Много аксессуаров - поясные футляры, цепочки и пр.)
Недостатки:
Не является устройством на все случаи жизни. Для легких работ. (условный недостаток, это продолжение достоинств инструмента). Не подходит для перевозки в ручной клади самолетом (естественный и неизбежный недостаток)
Комментарий:
Идеален в условиях города, командировок, работы в офисе. Для серьезных путешествий в условиях дикой природы, для работ, связанных с применением существенных усилий, должен быть дополнен более серьезным инструментом, пригодных для тяжелых работ. Хотя при наличии в походных условиях вне цивилизации решает многие проблемы быта. Идеален, как инструмент для мелкого монтажа (например, низковольтовое оборудование, изготовление рыболовных поводков и монтаж приманок). Хорош в офисе, в первую очередь - за счет пассатижей. Великолепен в поездках без экстрима, как единственный инструмент. От мелкого ремонта до ухода за ногтями при отсутствии другой альтернативы. Самый лучший из всех инструментов других изготовителей консервовскрыватель и очень ухватистый штопор, если на пытаться целенаправленно оторвать его от ножа. Пилы нужны редко, но когда нужны - они есть. Дополнительно стоит укомплектовать микроотверткой (докупается самостоятельно) сразу же исчезают проблемы с оправами очков. В целом инструмент замечательный пользуюсь более 6 лет, альтернативы данному инструменту применительно к тому месту, который он занимает в моей системе жизнеобеспечения нет.
Достоинства:
Как всегда ножи этой фирмы выше всяких похвал. Всё работает, всё удобно и эргономично.
Недостатки:
Их нет.
Комментарий:
Давно пользуюсь ножами этой фирмы. Лучше человечество ещё не придумало.
Достоинства:
Качество, функциональность.
Недостатки:
Нет.
Достоинства:
Отличный нож
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Буду брать ещё.
Достоинства:
-Для меня оптимальный набор "на всю жизнь". Тут и маникюрный набор (ножницы, пилка), и инструменты (пассатижи берут гайки под 10мм) для вскрытия, снятия изоляции, закручивания, отпиливания, отрезания, поддевания и строгания всего из бытового. -Оптимальный небольшой вес и размер ножа и его универсальность, коррозионная стойкость, эти свойства выводят его в "топ" из всех мультитулов любых фирм на базе ножа! -Фактически с минимальным весом этого инструмента вы готовы почти ко 100% любых бытовых проблем, чтобы решить её за 5-10 минут, когда они вас застали врасплох.
Недостатки:
-Летом всё же только в сумке носить, если на тебе легкие шортики. -Царапаются накладки или нет клипсы (решается кастомизацией, если вас это коробит) -Дилемма выбора между функционалом этого ножа и Craftsman. Вопрос штопора или крестовой отвертки тривиален. Вино можно открыть и узким ножом, а глубокий паз до крестового винта преодолеть и обычной миниотверткой на спинке ножа.
Комментарий:
Мой на фотках с накладами с Алиэкспресс из Титана =) Если изначально "руки из попы", привыкли платить другим за то что можно делать самому (нет планов на полную работу, помощь родным по чему-либо), то лучше присмотреть себе что-нибудь без пилы, плоскогубцев, надфиля, дабы облегчить вес от ненужных вам вещей. Идеальный вариант Super tinker. У меня был такой нож с детства (ремонт любых игрушек, шалости с откручиванием задвижек окон и дверей ( лазили на чердаки домов), изготовление лука и стрел, деревянных моделей оружия, резинострелов и пневматики из качков, стреляющих рябиной да пластилином, рогаток, зачистка проводов перед пайкой. Старый был продан из-за морального устаревания под натиском пиара новых мультитулов. Потом было много, Leatherman Surge с битами (все лезерманы ржавеют, кроме чёрных, т.к. пассатижи сделаны из углеродки), Victorinox Hercules и т.д.... В итоге все продал, вернулся к старому доброму Handyman, сыну задарил такой же. И снова он на службе, магнитолу снимал ставил, динамики в авто, электрику, перепаивал люстру, чинил ноуты, снимал АКБ из авто, подкручивал велосипедные болты и кушаю фрукты с помощью него. Хотя, для души есть ещё один нож (Cold Steel Broken Skull), для леса, шашлыка и убиваторских работ (резка линолеума, отрезание монтажной пенки с шансом затупить кромку об бетон) по ремонту другой (Mora Companion), но этот handyman универсален и никогда не подводил, можно было обойтись и им одним. К слову, астронавтам НАСА выдавали такие ножи, только вместо штопора там была крестовая отвертка, модель Craftsman. Это о чём-то говорит.
Комментарий:
Наверное самый сбалансированный нож в линейке средних ножей Victorynox. Все к месту и с отличным качеством.
Достоинства:
Дизайн исполнения ножа
Недостатки:
Недостатков нет
Комментарий:
Кто смотрел сериал(секретный агент Макгайвер - тот меня поймёт!
Достоинства:
Цена и качество орига
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Супер
Достоинства:
Много функций и качество!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Идеальный