Нож Victorinox RangerGrip 78 0 9663 MC 130мм 12 функц красно-чёрный
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Характеристики
Тип товара
Нож
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 080 руб.
В наличии
Код товара: 46776
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 080 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х3
Вес, г.
180
Описание товара Нож Victorinox RangerGrip 78 0 9663 MC 130мм 12 функц красно-чёрный
Victorinox RangerGrip 78 0.9663.MC - это швейцарский нож красно-черного цвета, выполняющий множество различных функций. На каждый швейцарский нож Victorinox распространяется пожизненная гарантия от производителя на материалы и качество сборки.
Особенности:
- Нож Victorinox RangerGrip может выполнять 12 функций: большое лезвие с системой блокировки, консервный нож с малой отверткой 3 мм, открывалка для бутылок с плоской отверткой и инструментом для зачистки проводов, пила по дереву, шило, крестовая отвертка, пинцет, зубочистка, кольцо для ключей;
- Инструменты ножа были выполнены из нержавеющей стали, рукоять - из пластика; все использованные материалы не токсичны и безопасны для здоровья;
- Серейторная (волнистая) заточка лезвия делает клинок более удобным для разрезания материалов, которые плохо поддаются обычному ножу;
- Victorinox RangerGrip оснащен системой фиксации лезвия: нож не закроется сам в процессе работы и не навредит вашему здоровью;
- Нож открывается одной рукой с помощью специальной петли, расположенной на лезвии ножа.
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Victorinox RangerGrip 78 0.9663.MC - это швейцарский нож красно-черного цвета, выполняющий множество различных функций. На каждый швейцарский нож Victorinox распространяется пожизненная гарантия от производителя на материалы и качество сборки.
Особенности:
- Нож Victorinox RangerGrip может выполнять 12 функций: большое лезвие с системой блокировки, консервный нож с малой отверткой 3 мм, открывалка для бутылок с плоской отверткой и инструментом для зачистки проводов, пила по дереву, шило, крестовая отвертка, пинцет, зубочистка, кольцо для ключей;
- Инструменты ножа были выполнены из нержавеющей стали, рукоять - из пластика; все использованные материалы не токсичны и безопасны для здоровья;
- Серейторная (волнистая) заточка лезвия делает клинок более удобным для разрезания материалов, которые плохо поддаются обычному ножу;
- Victorinox RangerGrip оснащен системой фиксации лезвия: нож не закроется сам в процессе работы и не навредит вашему здоровью;
- Нож открывается одной рукой с помощью специальной петли, расположенной на лезвии ножа.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож Victorinox RangerGrip 78 0 9663 MC 130мм 12 функц красно-чёрный - стоимость товара 8080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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