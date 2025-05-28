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Нож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC

15 Отзывы
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Нож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC - фото 1
Нож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC - фото 1
  • Нож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 710 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202284
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC
8 710 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х3
Вес, г.
180

Описание товара Нож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC

Многофункциональный швейцарский нож. Фиксирующееся лезвие с возможностью открытия одной рукой. Имеется кольцо для подвешивания.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший оригинальный нож. Все работает как надо.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Инна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нож невероятно хорош! В руках ощущается швейцарское качество. Просто просится в руки) Лезвие широкое, острое. Всё, что нужно из дополнительных функций. Хорошо упакован, доставлен вовремя. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаем такой нож не первый раз. Брали на подарок. К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Нож-мечта! Нож-легенда.Нож-подарок.Нож-помошник!Великолепное изготовление!Заточка лезвия и пилы острейшая!Все четко,на высшем уровне! Все признаки оригинального ножа присутствуют.Ютуб всем в помощь!Такой нож безусловно должен быть у каждого туриста,путешественника или просто грибника! Отличнейший вариант на подарок! Девушки порадуйте своих парней,подарите им этот нож!! Уверяю вас,ни кто не останется равнодушным к такому подарку!
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Виталий О.

Достоинства:


Комментарий:
Давно было желание пополнить личную коллекцию ножей чем то из серии Victorinox или Wenger, рассматривал разные варианты с нужными функциями, остановился на данной модели, это то что нужно, можно сказать таки походный нож, на рыбалку можно взять, в поезде выручит, чем то может поможет на отдыхе при приготовлении еды, можно как EDC использовать. В слегка мятой фирменной коробочке лежала инструкция и нож, на будущее думаю приобрести под нож фирменный кожаный чехол. Похоже оригинал. Цена благоразумная. Рад, очень рад! Большое спасибо продавцу от меня!
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный нож. Советую к покупке. Подумал, что потерял свой старый Викс и заказал такой же. Пока ехала доставка нашёл старый, но решил оставить и этот себе 10 лет назад покупал за 2600, а сейчас меньше чем за 7000 не найти.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Стас Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный нож. Все функции, что есть в модели выполнены достаточно хорошо. Очень порадовала пила, но я уверен, что никогда в жизни она мне не понадобиться)
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
красавчик просто!!! в руки взял и влюбился))))
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
На коробке написано изготовление китай
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2024
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
По цене был дешевле чем у других, были сомнения что не оригинал сравнил со своим брал 7 лет назад вроде одинаковы,
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2023
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Как для меня добротный нож. Доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2022
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
За качество нужно платить, в остальном отличный инструмент. Всё подогнано отлично, ничего не болтается, сталь хорошая. Незаменим в походах. Считаю эту модель одной из самых сбалансированных
01.10.2022
Алексей Александрович Николаев

Достоинства:
Достоинства и недостатки Викториноксов известны всем давным давно. Все плачут, колются, но продолжают жрать кактус, т.е. покупать Вики. Я в том числе.

Комментарий:
Ценник У Котофото гуманный, не первый раз к ним обращаюсь. Отправка, доставка - всё скучным наилучшим образом, как и должно быть. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2022
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Отличный складной нож с дополнительным набором инструментов, отлично режет, пилит и всячески помогает на природе в походе.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2019
мимихин александр

Достоинства:


Комментарий:
Самое то,иметь на кармане... Рекомендуется....



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный швейцарский нож. Фиксирующееся лезвие с возможностью открытия одной рукой. Имеется кольцо для подвешивания.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший оригинальный нож. Все работает как надо.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Инна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нож невероятно хорош! В руках ощущается швейцарское качество. Просто просится в руки) Лезвие широкое, острое. Всё, что нужно из дополнительных функций. Хорошо упакован, доставлен вовремя. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаем такой нож не первый раз. Брали на подарок. К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Нож-мечта! Нож-легенда.Нож-подарок.Нож-помошник!Великолепное изготовление!Заточка лезвия и пилы острейшая!Все четко,на высшем уровне! Все признаки оригинального ножа присутствуют.Ютуб всем в помощь!Такой нож безусловно должен быть у каждого туриста,путешественника или просто грибника! Отличнейший вариант на подарок! Девушки порадуйте своих парней,подарите им этот нож!! Уверяю вас,ни кто не останется равнодушным к такому подарку!
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Виталий О.

Достоинства:


Комментарий:
Давно было желание пополнить личную коллекцию ножей чем то из серии Victorinox или Wenger, рассматривал разные варианты с нужными функциями, остановился на данной модели, это то что нужно, можно сказать таки походный нож, на рыбалку можно взять, в поезде выручит, чем то может поможет на отдыхе при приготовлении еды, можно как EDC использовать. В слегка мятой фирменной коробочке лежала инструкция и нож, на будущее думаю приобрести под нож фирменный кожаный чехол. Похоже оригинал. Цена благоразумная. Рад, очень рад! Большое спасибо продавцу от меня!
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный нож. Советую к покупке. Подумал, что потерял свой старый Викс и заказал такой же. Пока ехала доставка нашёл старый, но решил оставить и этот себе 10 лет назад покупал за 2600, а сейчас меньше чем за 7000 не найти.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Стас Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный нож. Все функции, что есть в модели выполнены достаточно хорошо. Очень порадовала пила, но я уверен, что никогда в жизни она мне не понадобиться)
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
красавчик просто!!! в руки взял и влюбился))))
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
На коробке написано изготовление китай
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2024
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
По цене был дешевле чем у других, были сомнения что не оригинал сравнил со своим брал 7 лет назад вроде одинаковы,
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2023
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Как для меня добротный нож. Доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2022
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
За качество нужно платить, в остальном отличный инструмент. Всё подогнано отлично, ничего не болтается, сталь хорошая. Незаменим в походах. Считаю эту модель одной из самых сбалансированных
01.10.2022
Алексей Александрович Николаев

Достоинства:
Достоинства и недостатки Викториноксов известны всем давным давно. Все плачут, колются, но продолжают жрать кактус, т.е. покупать Вики. Я в том числе.

Комментарий:
Ценник У Котофото гуманный, не первый раз к ним обращаюсь. Отправка, доставка - всё скучным наилучшим образом, как и должно быть. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2022
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Отличный складной нож с дополнительным набором инструментов, отлично режет, пилит и всячески помогает на природе в походе.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2019
мимихин александр

Достоинства:


Комментарий:
Самое то,иметь на кармане... Рекомендуется....


Купить Нож Victorinox RangerGrip 79 0.9563.MC - по цене 8710 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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