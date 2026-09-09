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Нож Victorinox CyberTool 34 1.7725.T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox CyberTool 34 1.7725.T

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Нож Victorinox CyberTool 34 1.7725.T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
34
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, открывалка для консервов с малой отверткой, открывалка для консервов с большой отверткой 6мм, открывалка для консервов с инструментом для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, шариковая ручка, пинцет, зубочистка, ушко для шитья, инструмент для переключения DIP-переключателей, булавка, мини-отвертка, ключ с гнездом для шестигранников 5 мм, для D-SUB, ключ с гнездом для шестигранников 4 мм, для бит, насадка Pozidrive 0, насадка Pozidrive 1, пластиковый де
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 720 руб. 
Начислим 172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202344
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нож Victorinox CyberTool 34 1.7725.T
10 720 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
34
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, открывалка для консервов с малой отверткой, открывалка для консервов с большой отверткой 6мм, открывалка для консервов с инструментом для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, шариковая ручка, пинцет, зубочистка, ушко для шитья, инструмент для переключения DIP-переключателей, булавка, мини-отвертка, ключ с гнездом для шестигранников 5 мм, для D-SUB, ключ с гнездом для шестигранников 4 мм, для бит, насадка Pozidrive 0, насадка Pozidrive 1, пластиковый де
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х12х3
Вес, г.
100

Описание товара Нож Victorinox CyberTool 34 1.7725.T

Многофункциональный швейцарский нож. Используются в бытовых и походных условиях, помогают проводить ремонт любой сложности. Инструмент можно подвесить за специальное кольцо.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Нож Victorinox CyberTool 34 1.7725.T




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
34
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, открывалка для консервов с малой отверткой, открывалка для консервов с большой отверткой 6мм, открывалка для консервов с инструментом для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, шариковая ручка, пинцет, зубочистка, ушко для шитья, инструмент для переключения DIP-переключателей, булавка, мини-отвертка, ключ с гнездом для шестигранников 5 мм, для D-SUB, ключ с гнездом для шестигранников 4 мм, для бит, насадка Pozidrive 0, насадка Pozidrive 1, пластиковый де
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.8
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный швейцарский нож. Используются в бытовых и походных условиях, помогают проводить ремонт любой сложности. Инструмент можно подвесить за специальное кольцо.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox CyberTool 34 1.7725.T - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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