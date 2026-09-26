Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.31P
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Функции
зубочистка, консервный нож, отвертка, открывалка для бутылок, штопор
Наличие карабина
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 450 руб.
В наличии
Код товара: 624061
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
зубочистка, консервный нож, отвертка, открывалка для бутылок, штопор
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.1
Высота, см
9.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х9х2
Вес, г.
60
Описание товара Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.31P
Трендовая коллекция Victorinox Spartan - элегантная, смелая и неизменно привлекательная. Каждый нож подвергается полиспектральной обработке, при которой на нержавеющую сталь наносится слой оксида хрома, чтобы обеспечить монохромную отделку всех элементов. Цвет достигается не за счёт использования лака или пигмента, он формируется в соответствии с количеством света, проходящего через полупрозрачный слой. Результат: гладкий глянцевый чёрный тон, который придает долговечность, харизму и глубину и без того совершенному инструменту. Эта серия идеально подходит для взыскательных клиентов, которые хотят исключительной производительности и любят стильную монохромную эстетику.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
зубочистка, консервный нож, отвертка, открывалка для бутылок, штопор
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.1
Высота, см
9.1
Страна производитель
Китай
Трендовая коллекция Victorinox Spartan - элегантная, смелая и неизменно привлекательная. Каждый нож подвергается полиспектральной обработке, при которой на нержавеющую сталь наносится слой оксида хрома, чтобы обеспечить монохромную отделку всех элементов. Цвет достигается не за счёт использования лака или пигмента, он формируется в соответствии с количеством света, проходящего через полупрозрачный слой. Результат: гладкий глянцевый чёрный тон, который придает долговечность, харизму и глубину и без того совершенному инструменту. Эта серия идеально подходит для взыскательных клиентов, которые хотят исключительной производительности и любят стильную монохромную эстетику.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, черный 1.3603.31P - по цене 11450 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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