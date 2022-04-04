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Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut

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Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - фото 1
Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - фото 2
Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - фото 3
Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - фото 4
Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - фото 5
Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - фото 6
Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
  • Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - фото 1
  • Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - фото 2
  • Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - фото 3
  • Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - фото 4
  • Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - фото 5
  • Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - фото 6
  • Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
15 680 руб.  17 548 руб. 
Начислим 251 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341583
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut
15 680 руб. -11%
17 548 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х3
Вес, г.
120

Описание товара Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut

Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut

Источник: Яндекс Маркет
04.04.2022
George

Достоинства:
Просто хорошая качественная вещь. В использовании удобен. Что бы не потеряться всегда цепляю за что-то. Выручал уже ни раз. Все удобное, разобраться не сложно. Инструменты сделаны из стали. Чехол в комплекте удобный, всегда есть свое место.

Недостатки:
-

Комментарий:
Брал в подарок, выгляди т просто супер. Есть чехол в комплекте. Сам по себе стильный, приятно смотреть. В руке лежит удобно. Вся начинка стальная, размеры и пропорции соблюдены до миллиметра. Приятный и полезный подарок, у самого у меня такой же есть, выручает постоянно.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2021
Дарья В.

Достоинства:
Острый, есть чехол, в женской руке лежит удобно

Недостатки:
Отсутствуют

Комментарий:
Просто хорошая качественная вещь. В использовании удобен. Что бы не потеряться всегда цепляю за что-то. Выручал уже ни раз. Все удобное, разобраться не сложно. Инструменты сделаны из стали. Чехол в комплекте удобный, всегда есть свое место.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2021
Полина А.

Достоинства:
Качественный, полезный

Недостатки:
Пока нет

Комментарий:
Месяц уже с ним дружим, с собой беру везде. Полезная не заменимая вещь. Компактная, влезает даже в самую маленькую сумочку В комплекте был футляр, в нем и ношу. Все качественно сделано, никаких проблем нет. Удобство на уровне с качеством.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2021
Masimos

Достоинства:
Каждый инструмент удобен в использовании

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Компактный, форма удобная. Выглядит дорого и круто. Фирменная эмблема на корпусе. Все инструменты достаются легко, убираются тоже. Для использования пригодны. И пользоваться даже удобно. Корпус красивый, мне нравится. Лезвия длинные и хорошо наточены.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2021
Лев Баранов

Достоинства:
Качественный, функционал

Недостатки:
Дорого, очень дорого

Комментарий:
Удобный для поездок, перочинный нож с длинным лезвием. В сложенном виде компактный. Экономит место в чемодане. Рукоятка красивая и удобная, выполнена из дерева, и выглядит стильно. Есть так же штопор и открывашка для бутылок.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2022
George

Достоинства:
Просто хорошая качественная вещь. В использовании удобен. Что бы не потеряться всегда цепляю за что-то. Выручал уже ни раз. Все удобное, разобраться не сложно. Инструменты сделаны из стали. Чехол в комплекте удобный, всегда есть свое место.

Недостатки:
-

Комментарий:
Брал в подарок, выгляди т просто супер. Есть чехол в комплекте. Сам по себе стильный, приятно смотреть. В руке лежит удобно. Вся начинка стальная, размеры и пропорции соблюдены до миллиметра. Приятный и полезный подарок, у самого у меня такой же есть, выручает постоянно.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2021
Дарья В.

Достоинства:
Острый, есть чехол, в женской руке лежит удобно

Недостатки:
Отсутствуют

Комментарий:
Просто хорошая качественная вещь. В использовании удобен. Что бы не потеряться всегда цепляю за что-то. Выручал уже ни раз. Все удобное, разобраться не сложно. Инструменты сделаны из стали. Чехол в комплекте удобный, всегда есть свое место.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2021
Полина А.

Достоинства:
Качественный, полезный

Недостатки:
Пока нет

Комментарий:
Месяц уже с ним дружим, с собой беру везде. Полезная не заменимая вещь. Компактная, влезает даже в самую маленькую сумочку В комплекте был футляр, в нем и ношу. Все качественно сделано, никаких проблем нет. Удобство на уровне с качеством.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2021
Masimos

Достоинства:
Каждый инструмент удобен в использовании

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Компактный, форма удобная. Выглядит дорого и круто. Фирменная эмблема на корпусе. Все инструменты достаются легко, убираются тоже. Для использования пригодны. И пользоваться даже удобно. Корпус красивый, мне нравится. Лезвия длинные и хорошо наточены.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2021
Лев Баранов

Достоинства:
Качественный, функционал

Недостатки:
Дорого, очень дорого

Комментарий:
Удобный для поездок, перочинный нож с длинным лезвием. В сложенном виде компактный. Экономит место в чемодане. Рукоятка красивая и удобная, выполнена из дерева, и выглядит стильно. Есть так же штопор и открывашка для бутылок.


Нож Victorinox Wine Master 0.9701.63 Walnut - стоимость товара 15680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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