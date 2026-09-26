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Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MX, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MX, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол

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Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MX, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 2
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Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MX, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
24
Функции
консервный нож, кусачки, напильник, открывалка для бутылок, пила, шило / кернер
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MX, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MX, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MX, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MX, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614919
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
консервный нож, кусачки, напильник, открывалка для бутылок, пила, шило / кернер
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
1.4
Высота, см
10.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х4х2
Вес, г.
208

Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MX, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол

1. Острогубцы с: 2. – кусачками для тонкой и мягкой проволоки. твердостью до 40 HRC. 3. – кусачками для твердой проволоки. 4. Лезвие с плавником для открывания одной рукой. 5. Консервный нож с: 6. – отверткой 3 мм. 7. Открывалка для бутылок с: 8. – отверткой 6 мм. 9. – фомкой. 10. – инструментом для сгибания проволоки. 11. Отвертка 2 мм. 12. Шило, кернер с: 13. – многофункциональным крючком. 14. Ножницы. 15. Пила по дереву. 16. Ножовка по металлу с: 17. – напильником по металлу (с крупной и. мелкой насечкой). 18. Крестовая отвертка 1/2. 19. Стамеска 7 мм и скребок с: 20. – кусачками для продольной резки изоляции. 21. – кусачками для поперечной резки изоляции. 22. – инструментом для снятия изоляции. 23. Отверстие для шнурка или клипсы для переноски. 24. Гнездо для штопора или клипсы для переноски.



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Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MX, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
24
Функции
консервный нож, кусачки, напильник, открывалка для бутылок, пила, шило / кернер
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
1.4
Высота, см
10.5
Страна производитель
Китай
Описание
1. Острогубцы с: 2. – кусачками для тонкой и мягкой проволоки. твердостью до 40 HRC. 3. – кусачками для твердой проволоки. 4. Лезвие с плавником для открывания одной рукой. 5. Консервный нож с: 6. – отверткой 3 мм. 7. Открывалка для бутылок с: 8. – отверткой 6 мм. 9. – фомкой. 10. – инструментом для сгибания проволоки. 11. Отвертка 2 мм. 12. Шило, кернер с: 13. – многофункциональным крючком. 14. Ножницы. 15. Пила по дереву. 16. Ножовка по металлу с: 17. – напильником по металлу (с крупной и. мелкой насечкой). 18. Крестовая отвертка 1/2. 19. Стамеска 7 мм и скребок с: 20. – кусачками для продольной резки изоляции. 21. – кусачками для поперечной резки изоляции. 22. – инструментом для снятия изоляции. 23. Отверстие для шнурка или клипсы для переноски. 24. Гнездо для штопора или клипсы для переноски.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
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