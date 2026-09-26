Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MX, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MX, 105 мм, 24 функции, нейлоновый чехол
1. Острогубцы с: 2. – кусачками для тонкой и мягкой проволоки. твердостью до 40 HRC. 3. – кусачками для твердой проволоки. 4. Лезвие с плавником для открывания одной рукой. 5. Консервный нож с: 6. – отверткой 3 мм. 7. Открывалка для бутылок с: 8. – отверткой 6 мм. 9. – фомкой. 10. – инструментом для сгибания проволоки. 11. Отвертка 2 мм. 12. Шило, кернер с: 13. – многофункциональным крючком. 14. Ножницы. 15. Пила по дереву. 16. Ножовка по металлу с: 17. – напильником по металлу (с крупной и. мелкой насечкой). 18. Крестовая отвертка 1/2. 19. Стамеска 7 мм и скребок с: 20. – кусачками для продольной резки изоляции. 21. – кусачками для поперечной резки изоляции. 22. – инструментом для снятия изоляции. 23. Отверстие для шнурка или клипсы для переноски. 24. Гнездо для штопора или клипсы для переноски.
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Теги товара: подарочные
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Теги товара: подарочные
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