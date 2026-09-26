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Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P

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Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P - фото 1
Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P - фото 2
Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P - фото 3
Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P - фото 4
Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Функции
консервный нож, нож, отвертка, пинцет, шило / кернер, штопор
Наличие карабина
да
  • Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P - фото 1
  • Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P - фото 2
  • Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P - фото 3
  • Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P - фото 4
  • Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 070 руб. 
Начислим 258 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624060
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P
16 070 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
консервный нож, нож, отвертка, пинцет, шило / кернер, штопор
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.5
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х3
Вес, г.
200

Описание товара Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P

Victorinox Ranger Grip 55 - самая востребованная модель из коллекции 130 мм сочетает в себе исключительную многофункциональность и решает все задачи резки с силой и харизмой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
12
Функции
консервный нож, нож, отвертка, пинцет, шило / кернер, штопор
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.5
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Victorinox Ranger Grip 55 - самая востребованная модель из коллекции 130 мм сочетает в себе исключительную многофункциональность и решает все задачи резки с силой и харизмой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox RangerGrip 55, 130 мм, 12 функций, черный 0.9563.C31P - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16070 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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