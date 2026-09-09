Мультитул Leatherman Signal 832265
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Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Количество функций
19
Функции
острогубцы, пассатижи, сменные кусачки для проводов, сменные кусачки для твердой проволоки, инструмент для снятия изоляции проводов, комбо-нож, пила, молоток, шило, консервный нож, открывалка для бутылок, держатель стандартных бит, держатель бит Leatherman в комлекте с двухсторонней битой, ключ-шестигранник 1/4”, ключ-шестигранник 3/16”, карабин, спасательный свисток, огниво, алмазная точилка
Наличие карабина
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202244
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
19
Функции
острогубцы, пассатижи, сменные кусачки для проводов, сменные кусачки для твердой проволоки, инструмент для снятия изоляции проводов, комбо-нож, пила, молоток, шило, консервный нож, открывалка для бутылок, держатель стандартных бит, держатель бит Leatherman в комлекте с двухсторонней битой, ключ-шестигранник 1/4”, ключ-шестигранник 3/16”, карабин, спасательный свисток, огниво, алмазная точилка
Наличие карабина
да
Комплектация
мультитул, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х5
Вес, г.
355
Описание товара Мультитул Leatherman Signal 832265
Многофункциональный карманный мультитул. Оксидированное (черное) покрытие корпуса. Все инструменты фиксируются от случайного закрытия. Огниво и точилка извлекаются из инструмента. Возможно пользоваться одной рукой
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
19
Функции
острогубцы, пассатижи, сменные кусачки для проводов, сменные кусачки для твердой проволоки, инструмент для снятия изоляции проводов, комбо-нож, пила, молоток, шило, консервный нож, открывалка для бутылок, держатель стандартных бит, держатель бит Leatherman в комлекте с двухсторонней битой, ключ-шестигранник 1/4”, ключ-шестигранник 3/16”, карабин, спасательный свисток, огниво, алмазная точилка
Наличие карабина
да
Комплектация
мультитул, упаковка
Страна производитель
Китай
Многофункциональный карманный мультитул. Оксидированное (черное) покрытие корпуса. Все инструменты фиксируются от случайного закрытия. Огниво и точилка извлекаются из инструмента. Возможно пользоваться одной рукой
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Теги товара: подарочные
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