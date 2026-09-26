Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол
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Характеристики
Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол
Высококлассный дизайн и безупречная функциональность гармонично сочетаются в одном из наших самых продвинутых мультитулов. Рады предложить вашему вниманию новый многофункциональный инструмент Swiss Tool Spirit MXBS — сверхкомпактное решение для выполнения любых работ по дому. Этот эргономично спроектированный мультитул содержит 24 блокируемых функции, доступных для извлечения снаружи, включая лезвие и стропорез с возможностью раскрытия одной рукой. Эта особенность обеспечивает максимальную безопасность при обращении с лезвием, а также удобство использования изделия, в целом. ОСОБЕННОСТИ: Идеальное сочетание практичной функциональности, качества и элегантности Швейцарский мультитул с 24 блокируемыми функциями Возможность открытия лезвия и стропореза одной рукой.
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