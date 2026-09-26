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Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол

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Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 1
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 3
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
24
Функции
острогубцы, кусачки для тонкой и мягкой проволоки твёрдостью до 40 hrc, кусачки для твёрдой проволоки, большое лезвие, консервный нож, отвёртка 3 мм, открывалка для бутылок, отвёртка 6 мм, фомка, инструмент для сгибания проволоки, отвёртка 2 мм, шило, кернер, многофункциональный крючок, ножницы, стропорез, пила по металлу, напильник по металлу, крестовая отвёртка 1/2, стамеска 7 мм и скребок, кусачки для продольной резки изоляции, кусачки для поперечной резки изоляции, инструмент для снятия изол
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 730 руб. 
Начислим 348 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 611127
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол
21 730 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал
сталь
Количество функций
24
Функции
острогубцы, кусачки для тонкой и мягкой проволоки твёрдостью до 40 hrc, кусачки для твёрдой проволоки, большое лезвие, консервный нож, отвёртка 3 мм, открывалка для бутылок, отвёртка 6 мм, фомка, инструмент для сгибания проволоки, отвёртка 2 мм, шило, кернер, многофункциональный крючок, ножницы, стропорез, пила по металлу, напильник по металлу, крестовая отвёртка 1/2, стамеска 7 мм и скребок, кусачки для продольной резки изоляции, кусачки для поперечной резки изоляции, инструмент для снятия изол
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
3.5
Высота, см
1.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х4х2
Вес, г.
211

Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол

Высококлассный дизайн и безупречная функциональность гармонично сочетаются в одном из наших самых продвинутых мультитулов. Рады предложить вашему вниманию новый многофункциональный инструмент Swiss Tool Spirit MXBS — сверхкомпактное решение для выполнения любых работ по дому. Этот эргономично спроектированный мультитул содержит 24 блокируемых функции, доступных для извлечения снаружи, включая лезвие и стропорез с возможностью раскрытия одной рукой. Эта особенность обеспечивает максимальную безопасность при обращении с лезвием, а также удобство использования изделия, в целом. ОСОБЕННОСТИ: Идеальное сочетание практичной функциональности, качества и элегантности Швейцарский мультитул с 24 блокируемыми функциями Возможность открытия лезвия и стропореза одной рукой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал
сталь
Количество функций
24
Функции
острогубцы, кусачки для тонкой и мягкой проволоки твёрдостью до 40 hrc, кусачки для твёрдой проволоки, большое лезвие, консервный нож, отвёртка 3 мм, открывалка для бутылок, отвёртка 6 мм, фомка, инструмент для сгибания проволоки, отвёртка 2 мм, шило, кернер, многофункциональный крючок, ножницы, стропорез, пила по металлу, напильник по металлу, крестовая отвёртка 1/2, стамеска 7 мм и скребок, кусачки для продольной резки изоляции, кусачки для поперечной резки изоляции, инструмент для снятия изол
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
3.5
Высота, см
1.7
Страна производитель
Китай
Описание
Высококлассный дизайн и безупречная функциональность гармонично сочетаются в одном из наших самых продвинутых мультитулов. Рады предложить вашему вниманию новый многофункциональный инструмент Swiss Tool Spirit MXBS — сверхкомпактное решение для выполнения любых работ по дому. Этот эргономично спроектированный мультитул содержит 24 блокируемых функции, доступных для извлечения снаружи, включая лезвие и стропорез с возможностью раскрытия одной рукой. Эта особенность обеспечивает максимальную безопасность при обращении с лезвием, а также удобство использования изделия, в целом. ОСОБЕННОСТИ: Идеальное сочетание практичной функциональности, качества и элегантности Швейцарский мультитул с 24 блокируемыми функциями Возможность открытия лезвия и стропореза одной рукой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Victorinox SwissTool Spirit MXBS, 105 мм, 24 функций, черный, нейлоновый чехол - по цене 21730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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