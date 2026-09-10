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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный

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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 1
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 2
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 3
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 4
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 5
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 6
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 7
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 8
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 1
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 2
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 3
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 4
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 5
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 6
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 7
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 8
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
3 940 руб.  7 256 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385595
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
110

Описание товара Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный

Victorinox Huntsman - яркий представитель линейки офицерских ножей (Swiss Officers knife, 91mm), очень сбалансированный нож с наиболее востребованными инструментами.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, красный




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Victorinox Huntsman - яркий представитель линейки офицерских ножей (Swiss Officers knife, 91mm), очень сбалансированный нож с наиболее востребованными инструментами.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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