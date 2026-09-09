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Нож Victorinox Classic 0.6221.26 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Classic 0.6221.26

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Нож Victorinox Classic 0.6221.26 - фото 1
Нож Victorinox Classic 0.6221.26 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Classic 0.6221.26 - фото 1
  • Нож Victorinox Classic 0.6221.26 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202336
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нож Victorinox Classic 0.6221.26
3 920 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
7х2х1
Вес, г.
150

Описание товара Нож Victorinox Classic 0.6221.26

Нож-брелок Victorinox Classic Alox 0.6221.26 58 мм, 5 функций, серебристый имеет небольшие размеры и аккуратную форму. Компактное расположение инструментов внутри позволяет без труда извлекать и использовать каждый из них. Имеется кольцо для подвешивания.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Classic 0.6221.26




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
алюминий
Количество функций
5
Наличие карабина
нет
Описание
Нож-брелок Victorinox Classic Alox 0.6221.26 58 мм, 5 функций, серебристый имеет небольшие размеры и аккуратную форму. Компактное расположение инструментов внутри позволяет без труда извлекать и использовать каждый из них. Имеется кольцо для подвешивания.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Classic 0.6221.26 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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