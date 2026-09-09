Нож Victorinox Mountaineer 1.3743 Red
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
18
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, маленькая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, универсальный крюк, пилка для ногтей, надфиль по металлу, инструмент по уходу за ногтями, пила по металлу
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202266
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
18
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, маленькая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, универсальный крюк, пилка для ногтей, надфиль по металлу, инструмент по уходу за ногтями, пила по металлу
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
110
Описание товара Нож Victorinox Mountaineer 1.3743 Red
Швейцарский нож Victorinox Mountaineer 1.3743 красный обладает классическим дизайном, небольшими размерами и удобной формой. Имеется 18 различных инструментов, которые можно использовать при проведении ремонтных, монтажных или иных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
18
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож, отвёртка, маленькая отвертка, открывалка для бутылок, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, универсальный крюк, пилка для ногтей, надфиль по металлу, инструмент по уходу за ногтями, пила по металлу
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.1
Страна производитель
Китай
Швейцарский нож Victorinox Mountaineer 1.3743 красный обладает классическим дизайном, небольшими размерами и удобной формой. Имеется 18 различных инструментов, которые можно использовать при проведении ремонтных, монтажных или иных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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