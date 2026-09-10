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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж

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Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 1
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 2
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 3
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 1
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 2
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 3
  • Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385809
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж
5 060 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
100

Описание товара Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж

Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж 1.3713.942 может стать отличным подарком. Все инструменты выполнен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Предусмотрена пластиковая удобная рукоять.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, инструментом для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж 1.3713.942 может стать отличным подарком. Все инструменты выполнен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Предусмотрена пластиковая удобная рукоять.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, морской камуфляж - стоимость товара 5060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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