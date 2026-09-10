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Нож Victorinox Picknicker, 111 мм, 11 функций, с фиксатором лезвия, красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Picknicker, 111 мм, 11 функций, с фиксатором лезвия, красный

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Нож Victorinox Picknicker, 111 мм, 11 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 1
Нож Victorinox Picknicker, 111 мм, 11 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
11
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Picknicker, 111 мм, 11 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 1
  • Нож Victorinox Picknicker, 111 мм, 11 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
4 590 руб.  5 843 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385731
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Picknicker, 111 мм, 11 функций, с фиксатором лезвия, красный
4 590 руб. -21%
5 843 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
11
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х3х3
Вес, г.
110

Описание товара Нож Victorinox Picknicker, 111 мм, 11 функций, с фиксатором лезвия, красный

Victorinox Picknicker - название ножа говорит само за себя. Picknicker - отличный нож для пикника, нож включает в себя самые необходимые инструменты для отдыха на природе: лезвие, открывалки для бутылок и консервов, штопор.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Picknicker, 111 мм, 11 функций, с фиксатором лезвия, красный




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
11
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Victorinox Picknicker - название ножа говорит само за себя. Picknicker - отличный нож для пикника, нож включает в себя самые необходимые инструменты для отдыха на природе: лезвие, открывалки для бутылок и консервов, штопор.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Picknicker, 111 мм, 11 функций, с фиксатором лезвия, красный - стоимость товара 4590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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