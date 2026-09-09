Top.Mail.Ru
Нож Victorinox Nomad 0.8353.3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нож Victorinox Nomad 0.8353.3

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нож Victorinox Nomad 0.8353.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
11
Функции
фиксирующееся лезвие, штопор, кольцо для ключей, консервный нож, малая отвертка, открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202303
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Nomad 0.8353.3
4 590 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
11
Функции
фиксирующееся лезвие, штопор, кольцо для ключей, консервный нож, малая отвертка, открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х3х2
Вес, г.
133

Описание товара Нож Victorinox Nomad 0.8353.3

Швейцарский нож Victorinox Nomad 0.8353.3 состоит из 11 предметов, которые упрощают проведение ремонтных и монтажных работ, а также существенно повышают комфорт походов на природу. Небольшие размеры позволяют свободно переносить нож с собой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Nomad 0.8353.3




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
11
Функции
фиксирующееся лезвие, штопор, кольцо для ключей, консервный нож, малая отвертка, открывалка для бутылок, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, пинцет, зубочистка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.65
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож Victorinox Nomad 0.8353.3 состоит из 11 предметов, которые упрощают проведение ремонтных и монтажных работ, а также существенно повышают комфорт походов на природу. Небольшие размеры позволяют свободно переносить нож с собой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Nomad 0.8353.3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...