Top.Mail.Ru
Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 1
Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 2
Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 3
Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 4
Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 5
Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 6
Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка, отвертка с фиксатором, открывалка для бутылок, инструментом для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву
  • Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 1
  • Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 2
  • Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 3
  • Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 4
  • Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 5
  • Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 6
  • Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385724
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный
5 140 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь, пластик,
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка, отвертка с фиксатором, открывалка для бутылок, инструментом для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
3.2
Высота, см
1.85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х3х2
Вес, г.
130

Описание товара Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный

Складной многофункциональный нож с фиксирующимся лезвием, пилой по дереву, открывалками, штопором и шилом. Длина ножа в сложенном виде - 111 мм. Нож Викторинокс Форестер отлично режет, замечательно пилит и с лёгкостью открывает все закрытые напитки и консервированные продукты. Такой нож станет отличным спутником в походе или на рыбалке. Victorinox Forester Red (0.8363) - модель 2017 года



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь, пластик,
Количество функций
12
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвертка, отвертка с фиксатором, открывалка для бутылок, инструментом для снятия изоляции, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, пила по дереву
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
3.2
Высота, см
1.85
Страна производитель
Китай
Описание
Складной многофункциональный нож с фиксирующимся лезвием, пилой по дереву, открывалками, штопором и шилом. Длина ножа в сложенном виде - 111 мм. Нож Викторинокс Форестер отлично режет, замечательно пилит и с лёгкостью открывает все закрытые напитки и консервированные продукты. Такой нож станет отличным спутником в походе или на рыбалке. Victorinox Forester Red (0.8363) - модель 2017 года


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Forester, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - купить по цене 5140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...