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Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72

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Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 - фото 1
Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 - фото 2
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Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 - фото 4
Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 - фото 5
Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
18
Функции
большое лезвие, малое лезвие, крестовая отвертка, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок с отвёрткой, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, инструмент для чистки рыбы, инструмент для извлечения рыболовного крючка, линейка
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 - фото 1
  • Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 - фото 2
  • Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 - фото 3
  • Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 - фото 4
  • Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 - фото 5
  • Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202301
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72
4 620 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
18
Функции
большое лезвие, малое лезвие, крестовая отвертка, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок с отвёрткой, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, инструмент для чистки рыбы, инструмент для извлечения рыболовного крючка, линейка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
110

Описание товара Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72

Швейцарский нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 красный удобен на рыбалке, поскольку включает в себя инструмент для извлечения крючка и чистки рыбы. Остальной функционал приходится на базовые походные инструменты и оборудование для проведения ремонта.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
18
Функции
большое лезвие, малое лезвие, крестовая отвертка, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок с отвёрткой, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, инструмент для чистки рыбы, инструмент для извлечения рыболовного крючка, линейка
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
1.95
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 красный удобен на рыбалке, поскольку включает в себя инструмент для извлечения крючка и чистки рыбы. Остальной функционал приходится на базовые походные инструменты и оборудование для проведения ремонта.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Fisherman 1.4733.72 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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