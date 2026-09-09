Нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 Camouflage
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с маленькой отверткой, открывашка для бутылок с отверткой, инструмент для зачистки проводов, бур-расширитель, пробойник, долото, брелок из нержавейки, пинцет, зубочистка, ножницы, многоцелевой крюк (держатель пакетов), пила по дереву
Наличие карабина
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб.
В наличии
Код товара: 275915
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 230 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с маленькой отверткой, открывашка для бутылок с отверткой, инструмент для зачистки проводов, бур-расширитель, пробойник, долото, брелок из нержавейки, пинцет, зубочистка, ножницы, многоцелевой крюк (держатель пакетов), пила по дереву
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.1
Высота, см
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х2
Вес, г.
110
Описание товара Нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 Camouflage
Швейцарский нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 камуфляжный обладает удобной рукояткой с особой окраской. Имеется 15 функций, которые делают инструмент практичным в любой ситуации. Небольшие размеры не затрудняют ношение изделия с собой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с маленькой отверткой, открывашка для бутылок с отверткой, инструмент для зачистки проводов, бур-расширитель, пробойник, долото, брелок из нержавейки, пинцет, зубочистка, ножницы, многоцелевой крюк (держатель пакетов), пила по дереву
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
2.1
Высота, см
2.7
Страна производитель
Китай
Швейцарский нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 камуфляжный обладает удобной рукояткой с особой окраской. Имеется 15 функций, которые делают инструмент практичным в любой ситуации. Небольшие размеры не затрудняют ношение изделия с собой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож Victorinox Huntsman 1.3713.94 Camouflage - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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