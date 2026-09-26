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Нож Victorinox Classic Nail Clip 580, 65 мм, 8 функций, камуфляж 0.6463.94 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Classic Nail Clip 580, 65 мм, 8 функций, камуфляж 0.6463.94

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Нож Victorinox Classic Nail Clip 580, 65 мм, 8 функций, камуфляж 0.6463.94 - фото 1
Нож Victorinox Classic Nail Clip 580, 65 мм, 8 функций, камуфляж 0.6463.94 - фото 2
Нож Victorinox Classic Nail Clip 580, 65 мм, 8 функций, камуфляж 0.6463.94 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
8
Функции
зубочистка, кусачки, нож, ножницы, пилка для ногтей, пинцет, щипцы, зубочистка, кусачки, нож, ножницы, пилка для ногтей, пинцет, щипцы
Наличие карабина
да
  • Нож Victorinox Classic Nail Clip 580, 65 мм, 8 функций, камуфляж 0.6463.94 - фото 1
  • Нож Victorinox Classic Nail Clip 580, 65 мм, 8 функций, камуфляж 0.6463.94 - фото 2
  • Нож Victorinox Classic Nail Clip 580, 65 мм, 8 функций, камуфляж 0.6463.94 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624059
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
8
Функции
зубочистка, кусачки, нож, ножницы, пилка для ногтей, пинцет, щипцы, зубочистка, кусачки, нож, ножницы, пилка для ногтей, пинцет, щипцы
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.7
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х7
Вес, г.
36

Описание товара Нож Victorinox Classic Nail Clip 580, 65 мм, 8 функций, камуфляж 0.6463.94

Компактный швейцарский нож-брелок в классическом дизайне. Данный брелок не только стильный аксессуар, но и высокофункциональный инструмент, который способен прийти на помощь в любую минуту, так как он всегда находиться под рукой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Нож Victorinox Classic Nail Clip 580, 65 мм, 8 функций, камуфляж 0.6463.94




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
8
Функции
зубочистка, кусачки, нож, ножницы, пилка для ногтей, пинцет, щипцы, зубочистка, кусачки, нож, ножницы, пилка для ногтей, пинцет, щипцы
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.7
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный швейцарский нож-брелок в классическом дизайне. Данный брелок не только стильный аксессуар, но и высокофункциональный инструмент, который способен прийти на помощь в любую минуту, так как он всегда находиться под рукой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
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