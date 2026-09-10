Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карточка-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385760
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карточка-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х1
Вес, г.
50
Описание товара Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3, черный
Швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3 черная представляет собой универсальный набор инструмента, который можно использовать при проведении ремонта и в бытовых условиях. Небольшие размеры упрощают хранение карточки - ее можно держать в бумажнике или кошельке.
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Бренд
Тип товара
Карточка-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3 черная представляет собой универсальный набор инструмента, который можно использовать при проведении ремонта и в бытовых условиях. Небольшие размеры упрощают хранение карточки - ее можно держать в бумажнике или кошельке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Nailcare 0.7240.T3, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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