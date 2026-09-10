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Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 31 функция, полупрозрачный серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 31 функция, полупрозрачный серебристый

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Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 31 функция, полупрозрачный серебристый - фото 1
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 31 функция, полупрозрачный серебристый - фото 2
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 31 функция, полупрозрачный серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
33
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 31 функция, полупрозрачный серебристый - фото 1
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 31 функция, полупрозрачный серебристый - фото 2
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 31 функция, полупрозрачный серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 450 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385611
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 31 функция, полупрозрачный серебристый
11 450 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
33
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
9х4х3
Вес, г.
210

Описание товара Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 31 функция, полупрозрачный серебристый

Швейцарский нож серебристый Victorinox SwissChamp 1.6794.T7 оснащается множеством принадлежностей для выполнения различных операций. Устройство станет отличным помощником в туристическом походе или во время путешествий. Устройство обладает оригинальным дизайном и небольшими габаритами. Все рабочие принадлежности компактно складываются в корпус для удобного хранения и транспортировки.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 31 функция, полупрозрачный серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
33
Наличие карабина
нет
Описание
Швейцарский нож серебристый Victorinox SwissChamp 1.6794.T7 оснащается множеством принадлежностей для выполнения различных операций. Устройство станет отличным помощником в туристическом походе или во время путешествий. Устройство обладает оригинальным дизайном и небольшими габаритами. Все рабочие принадлежности компактно складываются в корпус для удобного хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 31 функция, полупрозрачный серебристый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11450 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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