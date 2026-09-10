Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795
Набор инструментов: Большое лезвие, Малое лезвие, Штопор, Консервный нож с: Малой отверткой, Открывалка для бутылок с: Отверткой, Инструментом для снятия изоляции, Шило, кернер, Кольцо для ключей, Пинцет, Зубочистка, Ножницы, Многофункциональный крючок, Пила по дереву, Инструмент для чистки рыбы с: Инструментом для извлечения рыболовного крючка, Линейкой (см + дюйм), Пилка для ногтей с: Напильником по металлу, Инструментом для ухода за ногтями, Ножовкой по металлу, Отвертка 2,5 мм., Стамеска, скребок, Плоскогубцы с: Инструментом для перекусывания проволоки, Обжимным инструментом, Крестовая отвертка, Лупа, Шариковая ручка, Булавка, Мини-отвертка, Ушко для шитья
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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