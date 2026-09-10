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Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795

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Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 1
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 2
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 3
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 4
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 5
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 6
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 7
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 8
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 9
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 10
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 11
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 12
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 13
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 1
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 2
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 3
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 4
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 5
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 6
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 7
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 8
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 9
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 10
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 11
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 12
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 13
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
9 040 руб.  17 661 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385613
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Размеры в упаковке, см
12х5х3
Вес, г.
230

Описание товара Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795

Набор инструментов: Большое лезвие, Малое лезвие, Штопор, Консервный нож с: Малой отверткой, Открывалка для бутылок с: Отверткой, Инструментом для снятия изоляции, Шило, кернер, Кольцо для ключей, Пинцет, Зубочистка, Ножницы, Многофункциональный крючок, Пила по дереву, Инструмент для чистки рыбы с: Инструментом для извлечения рыболовного крючка, Линейкой (см + дюйм), Пилка для ногтей с: Напильником по металлу, Инструментом для ухода за ногтями, Ножовкой по металлу, Отвертка 2,5 мм., Стамеска, скребок, Плоскогубцы с: Инструментом для перекусывания проволоки, Обжимным инструментом, Крестовая отвертка, Лупа, Шариковая ручка, Булавка, Мини-отвертка, Ушко для шитья



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, красный 1.6795




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Описание
Набор инструментов: Большое лезвие, Малое лезвие, Штопор, Консервный нож с: Малой отверткой, Открывалка для бутылок с: Отверткой, Инструментом для снятия изоляции, Шило, кернер, Кольцо для ключей, Пинцет, Зубочистка, Ножницы, Многофункциональный крючок, Пила по дереву, Инструмент для чистки рыбы с: Инструментом для извлечения рыболовного крючка, Линейкой (см + дюйм), Пилка для ногтей с: Напильником по металлу, Инструментом для ухода за ногтями, Ножовкой по металлу, Отвертка 2,5 мм., Стамеска, скребок, Плоскогубцы с: Инструментом для перекусывания проволоки, Обжимным инструментом, Крестовая отвертка, Лупа, Шариковая ручка, Булавка, Мини-отвертка, Ушко для шитья


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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