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Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий

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Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий - фото 1
Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий - фото 2
Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий - фото 3
Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий - фото 4
Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карточка-мультитул
  • Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий - фото 1
  • Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий - фото 2
  • Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий - фото 3
  • Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий - фото 4
  • Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385761
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий
3 700 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Карточка-мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х1
Вес, г.
70

Описание товара Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий

Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий



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Отзывы о товаре Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Карточка-мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard 0.7122.T2, синий - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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