Нож Victorinox Skipper Pro 0.8503.2MW
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 275931
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х3
Вес, г.
150
Описание товара Нож Victorinox Skipper Pro 0.8503.2MW
Карманный специализированный швейцарский нож, оснащенный фиксирующимся лезвием, является многофункциональным инструментом с удобной пластиковой рукояткой и оптимальным функционалом. Модель создана для выполнения мелких работ как в хозяйстве, так и на природе. Рукоятка особой формы обеспечивает надежность, препятствует выскальзыванию из рук. Основное режущее лезвие фиксируется в открытом положении для дополнительной безопасности.
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Карманный специализированный швейцарский нож, оснащенный фиксирующимся лезвием, является многофункциональным инструментом с удобной пластиковой рукояткой и оптимальным функционалом. Модель создана для выполнения мелких работ как в хозяйстве, так и на природе. Рукоятка особой формы обеспечивает надежность, препятствует выскальзыванию из рук. Основное режущее лезвие фиксируется в открытом положении для дополнительной безопасности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож Victorinox Skipper Pro 0.8503.2MW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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