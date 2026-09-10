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Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, полупрозрачный красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, полупрозрачный красный

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Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, полупрозрачный красный - фото 1
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, полупрозрачный красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
33
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, полупрозрачный красный - фото 1
  • Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, полупрозрачный красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 000 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385612
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, полупрозрачный красный
11 000 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
33
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
9х4х3
Вес, г.
230

Описание товара Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, полупрозрачный красный

Швейцарский нож красный полупрозрачный Victorinox SwissChamp 1.6795.T обладает широким функционалом при своих небольших габаритах. В сложенном состоянии модель не занимает много места в сумке или рюкзаке. Устройство отлично подходит для путешественника, рыбака или туриста.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, полупрозрачный красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
33
Наличие карабина
нет
Описание
Швейцарский нож красный полупрозрачный Victorinox SwissChamp 1.6795.T обладает широким функционалом при своих небольших габаритах. В сложенном состоянии модель не занимает много места в сумке или рюкзаке. Устройство отлично подходит для путешественника, рыбака или туриста.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox SwissChamp, 91 мм, 33 функции, полупрозрачный красный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11000 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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