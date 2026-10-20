Нож-брелок Victorinox Classic Signature Lite, 58 мм, 7 функций, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб.
В наличии
Код товара: 385530
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 290 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
30
Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic Signature Lite, 58 мм, 7 функций, красный
Victorinox Signature Lite - складной нож-брелок с шариковой ручкой и светодиодным фонариком. Используя этот компактный аксессуар в качестве брелока для ключей, у Вас всегда под рукой будут маникюрный набор, нож, отвертка, фонарик и ручка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитМультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Captain, 16 функций (NE20214...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитНож Victorinox Climber 1.3703.Т Translucent Red
-
В наличииЦена 4 100 руб. 4 846 руб.1025 руб. в СплитНож Victorinox Climber 1.3703.3
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитНож перочинный Victorinox Classic SD Alox LE 2025 Stone Red, 58 ...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитНож Victorinox Spartan Wood 1.3601.63
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитНож-брелок Victorinox Classic Signature Lite, 58 мм, 7 функций, ...
-
В наличииЦена 4 320 руб.1080 руб. в СплитНож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, полупрозрачный синий
-
В наличииЦена 4 370 руб. 5 630 руб.1093 руб. в СплитМультитул Victorinox SwissCard Lite 0.7333.T3 Translucent Black
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитМультитул Victorinox SwissCard Lite 0.7300.T Translucent Red
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитМультитул швейцарская карточка Victorinox SwissCard Lite 0.7322....
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитНож Victorinox Huntsman, 91 мм, 15 функций, белый 1.3713.7
-
В наличииЦена 4 500 руб. 5 570 руб.1125 руб. в СплитНож Victorinox Climber 1.3703 Red
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
7
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Victorinox Signature Lite - складной нож-брелок с шариковой ручкой и светодиодным фонариком. Используя этот компактный аксессуар в качестве брелока для ключей, у Вас всегда под рукой будут маникюрный набор, нож, отвертка, фонарик и ручка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож-брелок Victorinox Classic Signature Lite, 58 мм, 7 функций, красный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нож-брелок Victorinox Classic Signature Lite, 58 мм, 7 функций, красный