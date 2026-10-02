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Нож Victorinox SwissChamp 1.6795.3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox SwissChamp 1.6795.3

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Нож Victorinox SwissChamp 1.6795.3 - фото 1
Нож Victorinox SwissChamp 1.6795.3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
33
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву, инструмент для чистки рыбы с инструментом для извлечения рыболовного крючка и линейкой, пилка для ногтей с напильником по металлу, инструмент по уходу за ногтями, пила по металлу, тонкая отвёртка, долото и скребок, плоскогубцы с кусачками для проводов, и
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox SwissChamp 1.6795.3 - фото 1
  • Нож Victorinox SwissChamp 1.6795.3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 000 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202341
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox SwissChamp 1.6795.3
11 000 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
33
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву, инструмент для чистки рыбы с инструментом для извлечения рыболовного крючка и линейкой, пилка для ногтей с напильником по металлу, инструмент по уходу за ногтями, пила по металлу, тонкая отвёртка, долото и скребок, плоскогубцы с кусачками для проводов, и
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х4х3
Вес, г.
150

Описание товара Нож Victorinox SwissChamp 1.6795.3

Швейцарский нож черный Victorinox SwissChamp 1.6795.3 отлично подходит для туристических походов или путешествий. Благодаря небольшим размерам и складной конструкции нож удобно размещается в сумке или рюкзаке. Модель оснащается множеством полезных функций, среди которых имеется лезвие, консервный нож, отвертка, лупа и многое другое



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Отзывы о товаре Нож Victorinox SwissChamp 1.6795.3




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
33
Функции
большое лезвие, малое лезвие, штопор, консервный нож с малой отвёрткой, открывалка для бутылок с отвёрткой, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, ножницы, многофункциональный крючок, пила по дереву, инструмент для чистки рыбы с инструментом для извлечения рыболовного крючка и линейкой, пилка для ногтей с напильником по металлу, инструмент по уходу за ногтями, пила по металлу, тонкая отвёртка, долото и скребок, плоскогубцы с кусачками для проводов, и
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож черный Victorinox SwissChamp 1.6795.3 отлично подходит для туристических походов или путешествий. Благодаря небольшим размерам и складной конструкции нож удобно размещается в сумке или рюкзаке. Модель оснащается множеством полезных функций, среди которых имеется лезвие, консервный нож, отвертка, лупа и многое другое


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox SwissChamp 1.6795.3 - этот товар вы можете купить по цене 11000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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