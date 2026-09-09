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Нож Victorinox Skipper 0.8593.W942 Camouflage купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Skipper 0.8593.W942 Camouflage

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Нож Victorinox Skipper 0.8593.W942 Camouflage - фото 1
Нож Victorinox Skipper 0.8593.W942 Camouflage - фото 2
Нож Victorinox Skipper 0.8593.W942 Camouflage - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
18
Функции
фиксирующееся лезвие с серейторной заточкой на 3/4 клинка, штопор, консервный нож, малая отвёртка 3 мм, открывалка для бутылок, отвёртка 5 мм, инструмент для снятия изоляции, шило/кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, инструмент для открывания корабельных скоб, шило для заклёпки канатов, плоскогубцы, кусачки для проводов, инструмент для обжима проводов, крестовая отвёртка, шнурок
Наличие карабина
да
  • Нож Victorinox Skipper 0.8593.W942 Camouflage - фото 1
  • Нож Victorinox Skipper 0.8593.W942 Camouflage - фото 2
  • Нож Victorinox Skipper 0.8593.W942 Camouflage - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 320 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275930
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Skipper 0.8593.W942 Camouflage
10 320 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
18
Функции
фиксирующееся лезвие с серейторной заточкой на 3/4 клинка, штопор, консервный нож, малая отвёртка 3 мм, открывалка для бутылок, отвёртка 5 мм, инструмент для снятия изоляции, шило/кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, инструмент для открывания корабельных скоб, шило для заклёпки канатов, плоскогубцы, кусачки для проводов, инструмент для обжима проводов, крестовая отвёртка, шнурок
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х6
Вес, г.
180

Описание товара Нож Victorinox Skipper 0.8593.W942 Camouflage

Карманный специализированный швейцарский нож, оснащенный фиксирующимся лезвием, является многофункциональным инструментом с удобной пластиковой рукояткой и оптимальным функционалом. Модель создана для выполнения мелких работ как в хозяйстве, так и на природе. Рукоятка особой формы обеспечивает надежность, препятствует выскальзыванию из рук. Основное режущее лезвие фиксируется в открытом положении для дополнительной безопасности.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Нож Victorinox Skipper 0.8593.W942 Camouflage




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
18
Функции
фиксирующееся лезвие с серейторной заточкой на 3/4 клинка, штопор, консервный нож, малая отвёртка 3 мм, открывалка для бутылок, отвёртка 5 мм, инструмент для снятия изоляции, шило/кернер, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, инструмент для открывания корабельных скоб, шило для заклёпки канатов, плоскогубцы, кусачки для проводов, инструмент для обжима проводов, крестовая отвёртка, шнурок
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.3
Страна производитель
Китай
Описание
Карманный специализированный швейцарский нож, оснащенный фиксирующимся лезвием, является многофункциональным инструментом с удобной пластиковой рукояткой и оптимальным функционалом. Модель создана для выполнения мелких работ как в хозяйстве, так и на природе. Рукоятка особой формы обеспечивает надежность, препятствует выскальзыванию из рук. Основное режущее лезвие фиксируется в открытом положении для дополнительной безопасности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Skipper 0.8593.W942 Camouflage – стоимость товара 10320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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