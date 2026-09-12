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Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN

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Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - фото 1
Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - фото 2
Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - фото 3
Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - фото 4
Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - фото 5
Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - фото 6
Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
25
Функции
острогубцы с кусачками для тонкой и мягкой проволоки до 40 HRc, кусачками для жесткой проволоки, обжимными щипцами, лезвие, большое, консервный нож с отверткой 3 мм, открывалка для бутылок с отверткой 5 мм, инструментом для сгибания проволоки, отвертка 7,5 мм с фомкой, прочной, отвертка 2 мм, шило, кернер, ножницы, пила по дереву, пила по металлу с металлическим напильником, Phillips крестовая отвертка 1/2, линейка (см), линейка (дюймы), стамеска 7 мм и скребок с инструментом для снятия изоляции
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - фото 1
  • Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - фото 2
  • Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - фото 3
  • Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - фото 4
  • Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - фото 5
  • Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - фото 6
  • Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 900 руб. 
Начислим 271 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655126
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN
16 900 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
25
Функции
острогубцы с кусачками для тонкой и мягкой проволоки до 40 HRc, кусачками для жесткой проволоки, обжимными щипцами, лезвие, большое, консервный нож с отверткой 3 мм, открывалка для бутылок с отверткой 5 мм, инструментом для сгибания проволоки, отвертка 7,5 мм с фомкой, прочной, отвертка 2 мм, шило, кернер, ножницы, пила по дереву, пила по металлу с металлическим напильником, Phillips крестовая отвертка 1/2, линейка (см), линейка (дюймы), стамеска 7 мм и скребок с инструментом для снятия изоляции
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
7.5
Высота, см
2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
293

Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN

В основе коллекции Swiss Tools лежит концепция открывания лезвия и/или ленточного резака одной рукой. Разработанная для обеспечения максимальной безопасности лезвия и удобства использования, эта функция придает коллекции исключительную ловкость.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
25
Функции
острогубцы с кусачками для тонкой и мягкой проволоки до 40 HRc, кусачками для жесткой проволоки, обжимными щипцами, лезвие, большое, консервный нож с отверткой 3 мм, открывалка для бутылок с отверткой 5 мм, инструментом для сгибания проволоки, отвертка 7,5 мм с фомкой, прочной, отвертка 2 мм, шило, кернер, ножницы, пила по дереву, пила по металлу с металлическим напильником, Phillips крестовая отвертка 1/2, линейка (см), линейка (дюймы), стамеска 7 мм и скребок с инструментом для снятия изоляции
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
7.5
Высота, см
2.8
Страна производитель
Китай
Описание
В основе коллекции Swiss Tools лежит концепция открывания лезвия и/или ленточного резака одной рукой. Разработанная для обеспечения максимальной безопасности лезвия и удобства использования, эта функция придает коллекции исключительную ловкость.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Victorinox SwissTool MX, 115 мм, 25 функций, нейлоновый чехол 3.0327.MN - стоимость товара 16900 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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