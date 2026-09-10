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Мультитул Leatherman Free К2х (832654), 8 функций купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Leatherman Free К2х (832654), 8 функций

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Мультитул Leatherman Free К2х (832654), 8 функций - фото 1
Мультитул Leatherman Free К2х (832654), 8 функций - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
  • Мультитул Leatherman Free К2х (832654), 8 функций - фото 1
  • Мультитул Leatherman Free К2х (832654), 8 функций - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 600 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385481
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Мультитул Leatherman Free К2х (832654), 8 функций
11 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х3
Вес, г.
138

Описание товара Мультитул Leatherman Free К2х (832654), 8 функций

Мультитул Leatherman Free К2х (832654), 8 функций



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Отзывы о товаре Мультитул Leatherman Free К2х (832654), 8 функций




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Характеристики
Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Leatherman Free К2х (832654), 8 функций


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Leatherman Free К2х (832654), 8 функций - купить по цене 11600 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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