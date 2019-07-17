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Нож Victorinox Work Champ 0.8564 Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Work Champ 0.8564 Red

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Нож Victorinox Work Champ 0.8564 Red - фото 1
Нож Victorinox Work Champ 0.8564 Red - фото 2
Нож Victorinox Work Champ 0.8564 Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
21
Функции
лезвие с фиксатором Liner Lock, пила по дереву, ножовка по металлу с:+ напильником по металлу, ножницы, плоскогубцы с:+ кусачками для провода, + инструментом для обжима провода, нож для открывания консервов с:+ маленькой плоской отверткой, длинная крестовая отвертка, крестовая отвертка, открывалка для бутылок с:+ большой плоской отверткой, + инструментом для снятия изоляции и зачистки проводов , штопор с:+ мини-отверткой, шило, кернер, кольцо, пинцет, зубочистка
Длина, мм
111
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Work Champ 0.8564 Red - фото 1
  • Нож Victorinox Work Champ 0.8564 Red - фото 2
  • Нож Victorinox Work Champ 0.8564 Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 130 руб. 
Начислим 163 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202357
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Work Champ 0.8564 Red
10 130 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
21
Функции
лезвие с фиксатором Liner Lock, пила по дереву, ножовка по металлу с:+ напильником по металлу, ножницы, плоскогубцы с:+ кусачками для провода, + инструментом для обжима провода, нож для открывания консервов с:+ маленькой плоской отверткой, длинная крестовая отвертка, крестовая отвертка, открывалка для бутылок с:+ большой плоской отверткой, + инструментом для снятия изоляции и зачистки проводов , штопор с:+ мини-отверткой, шило, кернер, кольцо, пинцет, зубочистка
Длина, мм
111
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х3х3
Вес, г.
183

Описание товара Нож Victorinox Work Champ 0.8564 Red

Функции ножа Фиксирующееся лезвие Штопор Консервный нож с малой отвёрткой Открывалка для бутылок с отвёрткой Инструментом для снятия изоляции Шило, кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка Пила по дереву Ножницы Длинная крестовая отвёртка Пила по металлу с: Напильником по металлу Плоскогубцы с: Кусачками для проводов Инструментом для обжима проводов Крестовая отвёртка Мини-отвёртка



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Work Champ 0.8564 Red

17.07.2019
Николай

Достоинства:
Товар от Victorinox как обычно безупречен...
Цена выше похвал..

Недостатки:
ВсЁ устраивает...

Комментарий:
Размер имеет значение... раньше ходил с 90мм.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
21
Функции
лезвие с фиксатором Liner Lock, пила по дереву, ножовка по металлу с:+ напильником по металлу, ножницы, плоскогубцы с:+ кусачками для провода, + инструментом для обжима провода, нож для открывания консервов с:+ маленькой плоской отверткой, длинная крестовая отвертка, крестовая отвертка, открывалка для бутылок с:+ большой плоской отверткой, + инструментом для снятия изоляции и зачистки проводов , штопор с:+ мини-отверткой, шило, кернер, кольцо, пинцет, зубочистка
Длина, мм
111
Наличие карабина
нет
Комплектация
нож, упаковка
Высота, см
2.9
Страна производитель
Китай
Описание
Функции ножа Фиксирующееся лезвие Штопор Консервный нож с малой отвёрткой Открывалка для бутылок с отвёрткой Инструментом для снятия изоляции Шило, кернер Кольцо для ключей Пинцет Зубочистка Пила по дереву Ножницы Длинная крестовая отвёртка Пила по металлу с: Напильником по металлу Плоскогубцы с: Кусачками для проводов Инструментом для обжима проводов Крестовая отвёртка Мини-отвёртка


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.07.2019
Николай

Достоинства:
Товар от Victorinox как обычно безупречен...
Цена выше похвал..

Недостатки:
ВсЁ устраивает...

Комментарий:
Размер имеет значение... раньше ходил с 90мм.


Нож Victorinox Work Champ 0.8564 Red - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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