Нож Victorinox Compact 1.3405
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202346
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
80
Описание товара Нож Victorinox Compact 1.3405
Швейцарский нож Victorinox Compact 1.3405 красный - набор инструментов небольшого размера, выполненный в достаточно компактных размерах. Все инструменты функциональны. Извлечение любого элемента набора не требует особых усилий, в убранном виде элементы набора не цепляются на за одежду.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
15
Наличие карабина
нет
Швейцарский нож Victorinox Compact 1.3405 красный - набор инструментов небольшого размера, выполненный в достаточно компактных размерах. Все инструменты функциональны. Извлечение любого элемента набора не требует особых усилий, в убранном виде элементы набора не цепляются на за одежду.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Достоинства:
Комментарий:
Настоящая Швейцария у тебя в кармане. Давно мечтал о таком ноже. Очень скрупулёзно и внимательно изучил все варианты, включая количество лезвий и функций. Остановил свой взгляд на этом варианте. При малом количестве функций, нож оказался дорогим по цене, что только увеличивает его ценность. Рекомендую и Вам прикоснутся к кусочку швейцарского качества.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный нож. Покупаю уже второй. Оригинал. Продавец - молодец!!!
Достоинства:
Комментарий:
самая крутая вещь на подарок или просто для себя
Достоинства:
Комментарий:
Превосходит ожидания, идеально сбалансированный компактный мультитул, всё необходимое всегда под рукой
Достоинства:
Комментарий:
оригинал. скорость доставки один день. всем спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный нож , самый актуальный в городе.
Достоинства:
Комментарий:
Возможно, лучший брелок-мультитул для города.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный нож! Комбо открывашка удобная. С завода заточен хорошо и клонок, и ножницы. На спинке крючка есть пилка для ногтей.
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, все работает отлично, ножницы супер, ноди острые. размер ножа достаточно компактный, удобно носить с собой
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой нож, оригинал, все, что должно быть в комплекте - на месте. Хотел давно взять именно Compact из-за малого размера и веса + есть почти все нужное. Есть около 12 разных Виксов, из них 5 с ножницами) Ножницы у Викса хорошие (хоть бумагу резать, хоть нитки, хоть ногти). Кстати, у Компакта крюк не как у остальных Виксов - есть алмазное напыление сверху. Не знаю что ещё написать, нож нормальный, главное нагрузку ему сильную не давать.
Достоинства:
Комментарий:
Нож просто супер! Ношу в кармане каждый день. Накладки заменил на Travel, теперь еще и выглядит потрясающе! На мой взгляд - один из лучших виксов для города! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Долгое время не понимал я смысла именно в данной модели. В сравнении с Climber в голове предпочтение было не в пользу Compact. Вопрос решил фирменный рюкзак Victorinox и я приобрёл Compact. Его название его оправдывает и он действительно помещается намного лучше и легче в разные кармашки. Богатая, полная комплектация - есть ручка, булавка и отверточка. Пилочка на задней стороне крючка вполне хорошо дополняет функционал. На мой взгляд оптимальный городской вариант для EDC.
Достоинства:
Комментарий:
О б а л д е н н ы й! Нож понравился! Недешевый, но он того стоит! Давно мечтал о таком, жаль только покупал не себе, а в подарок
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал Прекрасное изделие
Достоинства:
Комментарий:
Хороший функциональный нож
Достоинства:
Комментарий:
Отличный нож, приходит новый, полный комплект
Достоинства:
Комментарий:
Красивое, дорогое. Видать из старых запасов, не Китай.
Достоинства:
Комментарий:
Самый лучший EDC нож для городского жителя.
Достоинства:
Комментарий:
Для edc в городе это лучший из виксов!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный нож на повседнев. Относительно тонкий, есть все, что мне необходимо. Маленький конечно, но больше бы и носить не стал бы. Сшил быстро небольшой чехол из кожи, чтобы пыль не забивалась в кармане в щели. Магазину спасибо за терпение, много раз отказывался и от климбера, и от хансмена, пока не пришёл к выбору компакта
Достоинства:
Комментарий:
Смущал консервный нож, совмещенный с открывалкой для бутылок, но опробовав его, убедился в работоспособности. А ножницы нужны всегда и чаще всех остальных инструментов, так что ношу компакт на кармане постоянно теперь, благо сильно не оттягивает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный двухрядный нож, на фото видна разница с другим двухрядником 84 мм. Нож хорошо смазан, все заявленные инструменты есть. По скидке очень выгодно брать.
Нож Victorinox Compact 1.3405 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нож Victorinox Compact 1.3405
Достоинства:
Комментарий:
Настоящая Швейцария у тебя в кармане. Давно мечтал о таком ноже. Очень скрупулёзно и внимательно изучил все варианты, включая количество лезвий и функций. Остановил свой взгляд на этом варианте. При малом количестве функций, нож оказался дорогим по цене, что только увеличивает его ценность. Рекомендую и Вам прикоснутся к кусочку швейцарского качества.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный нож. Покупаю уже второй. Оригинал. Продавец - молодец!!!
Достоинства:
Комментарий:
самая крутая вещь на подарок или просто для себя
Достоинства:
Комментарий:
Превосходит ожидания, идеально сбалансированный компактный мультитул, всё необходимое всегда под рукой
Достоинства:
Комментарий:
оригинал. скорость доставки один день. всем спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный нож , самый актуальный в городе.
Достоинства:
Комментарий:
Возможно, лучший брелок-мультитул для города.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный нож! Комбо открывашка удобная. С завода заточен хорошо и клонок, и ножницы. На спинке крючка есть пилка для ногтей.
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, все работает отлично, ножницы супер, ноди острые. размер ножа достаточно компактный, удобно носить с собой
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой нож, оригинал, все, что должно быть в комплекте - на месте. Хотел давно взять именно Compact из-за малого размера и веса + есть почти все нужное. Есть около 12 разных Виксов, из них 5 с ножницами) Ножницы у Викса хорошие (хоть бумагу резать, хоть нитки, хоть ногти). Кстати, у Компакта крюк не как у остальных Виксов - есть алмазное напыление сверху. Не знаю что ещё написать, нож нормальный, главное нагрузку ему сильную не давать.
Достоинства:
Комментарий:
Нож просто супер! Ношу в кармане каждый день. Накладки заменил на Travel, теперь еще и выглядит потрясающе! На мой взгляд - один из лучших виксов для города! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Долгое время не понимал я смысла именно в данной модели. В сравнении с Climber в голове предпочтение было не в пользу Compact. Вопрос решил фирменный рюкзак Victorinox и я приобрёл Compact. Его название его оправдывает и он действительно помещается намного лучше и легче в разные кармашки. Богатая, полная комплектация - есть ручка, булавка и отверточка. Пилочка на задней стороне крючка вполне хорошо дополняет функционал. На мой взгляд оптимальный городской вариант для EDC.
Достоинства:
Комментарий:
О б а л д е н н ы й! Нож понравился! Недешевый, но он того стоит! Давно мечтал о таком, жаль только покупал не себе, а в подарок
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал Прекрасное изделие
Достоинства:
Комментарий:
Хороший функциональный нож
Достоинства:
Комментарий:
Отличный нож, приходит новый, полный комплект
Достоинства:
Комментарий:
Красивое, дорогое. Видать из старых запасов, не Китай.
Достоинства:
Комментарий:
Самый лучший EDC нож для городского жителя.
Достоинства:
Комментарий:
Для edc в городе это лучший из виксов!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный нож на повседнев. Относительно тонкий, есть все, что мне необходимо. Маленький конечно, но больше бы и носить не стал бы. Сшил быстро небольшой чехол из кожи, чтобы пыль не забивалась в кармане в щели. Магазину спасибо за терпение, много раз отказывался и от климбера, и от хансмена, пока не пришёл к выбору компакта
Достоинства:
Комментарий:
Смущал консервный нож, совмещенный с открывалкой для бутылок, но опробовав его, убедился в работоспособности. А ножницы нужны всегда и чаще всех остальных инструментов, так что ношу компакт на кармане постоянно теперь, благо сильно не оттягивает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный двухрядный нож, на фото видна разница с другим двухрядником 84 мм. Нож хорошо смазан, все заявленные инструменты есть. По скидке очень выгодно брать.