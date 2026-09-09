Top.Mail.Ru
Нож Victorinox Forester M Grip 0.8361.MC Red-Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нож Victorinox Forester M Grip 0.8361.MC Red-Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нож Victorinox Forester M Grip 0.8361.MC Red-Black - фото 1
Нож Victorinox Forester M Grip 0.8361.MC Red-Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пила по дереву
Наличие карабина
да
  • Нож Victorinox Forester M Grip 0.8361.MC Red-Black - фото 1
  • Нож Victorinox Forester M Grip 0.8361.MC Red-Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275921
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Victorinox Forester M Grip 0.8361.MC Red-Black
5 920 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пила по дереву
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.85
Высота, см
3.15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х4х2
Вес, г.
140

Описание товара Нож Victorinox Forester M Grip 0.8361.MC Red-Black

Нож Victorinox Forester M Grip 0.8361.MC - карманный специализированный швейцарский нож, оснащенный фиксирующимся лезвием, является многофункциональным инструментом с удобной пластиковой рукояткой и оптимальным функционалом. Модель создана для выполнения мелких работ как в хозяйстве, так и на природе. Рукоятка особой формы обеспечивает надежность, препятствует выскальзыванию из рук.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Нож Victorinox Forester M Grip 0.8361.MC Red-Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож
Материал рукояти
пластик
Количество функций
10
Функции
большое лезвие, штопор, консервный нож, малая отвёртка, открывалка для бутылок, отвёртка, инструмент для снятия изоляции, шило, кольцо для ключей, пила по дереву
Наличие карабина
да
Комплектация
нож, упаковка
Ширина, см
1.85
Высота, см
3.15
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Victorinox Forester M Grip 0.8361.MC - карманный специализированный швейцарский нож, оснащенный фиксирующимся лезвием, является многофункциональным инструментом с удобной пластиковой рукояткой и оптимальным функционалом. Модель создана для выполнения мелких работ как в хозяйстве, так и на природе. Рукоятка особой формы обеспечивает надежность, препятствует выскальзыванию из рук.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Forester M Grip 0.8361.MC Red-Black - стоимость товара 5920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...