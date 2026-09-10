Нож Victorinox Equestrian, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Количество функций
12
Функции
большое фиксирующееся лезвие (Liner Lock), штопор, пила по дереву, инструмент для чистки копыт, открывалка для бутылок, консервный нож, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, лезвие для потрошения, кольцо для ключей,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 385711
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь, пластик,
Количество функций
12
Функции
большое фиксирующееся лезвие (Liner Lock), штопор, пила по дереву, инструмент для чистки копыт, открывалка для бутылок, консервный нож, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, лезвие для потрошения, кольцо для ключей,
Комплектация
нож, пинцет, зубочистка, упаковка
Ширина, см
3.15
Высота, см
1.85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х3х2
Вес, г.
130
Описание товара Нож Victorinox Equestrian, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный
Victorinox Equestrian 0.8583 - уникальный складной швейцарский нож, созданный для тех, чья жизнь, работа или хобби связаны с лошадьми. Эта модель швейцарского ножа Victorinox содержит специальной инструмент для чистки копыт. Лезвие с фиксатором Liner Lock.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Бренд
Тип товара
Нож-мультитул
Материал
нержавеющая сталь, пластик,
Количество функций
12
Функции
большое фиксирующееся лезвие (Liner Lock), штопор, пила по дереву, инструмент для чистки копыт, открывалка для бутылок, консервный нож, отвертка, инструмент для снятия изоляции, шило, кернер, лезвие для потрошения, кольцо для ключей,
Комплектация
нож, пинцет, зубочистка, упаковка
Ширина, см
3.15
Высота, см
1.85
Страна производитель
Китай
Victorinox Equestrian 0.8583 - уникальный складной швейцарский нож, созданный для тех, чья жизнь, работа или хобби связаны с лошадьми. Эта модель швейцарского ножа Victorinox содержит специальной инструмент для чистки копыт. Лезвие с фиксатором Liner Lock.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Нож Victorinox Equestrian, 111 мм, 12 функций, с фиксатором лезвия, красный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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