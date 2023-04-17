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Нож Victorinox Hiker 1.4613 Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Victorinox Hiker 1.4613 Red

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Нож Victorinox Hiker 1.4613 Red - фото 1
Нож Victorinox Hiker 1.4613 Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Наличие карабина
нет
  • Нож Victorinox Hiker 1.4613 Red - фото 1
  • Нож Victorinox Hiker 1.4613 Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202267
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х2х1
Вес, г.
90

Описание товара Нож Victorinox Hiker 1.4613 Red

Швейцарский нож Victorinox Hiker 1.4613 красный оснащен небольшим, но функциональным набором инструментов. Изделие будет полезно при проведении разнообразных ремонтных или монтажных работ. Имеется кольцо для подвешивания - инструмент всегда можно носить с собой.



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Отзывы о товаре Нож Victorinox Hiker 1.4613 Red

Источник: Яндекс Маркет
17.04.2023
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
удобство и компактность.качество
14.07.2020
Андрей

Достоинства:
Все быстро и качественно выполняют

Недостатки:
Нет

Комментарий:
В первые сделал заказ очень понравилось как отвечают на заданные вопросы чётко ясно понятно молодцы заказ пришел быстро рекомендую магазин



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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож-мультитул
Материал рукояти
пластик
Количество функций
13
Наличие карабина
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Швейцарский нож Victorinox Hiker 1.4613 красный оснащен небольшим, но функциональным набором инструментов. Изделие будет полезно при проведении разнообразных ремонтных или монтажных работ. Имеется кольцо для подвешивания - инструмент всегда можно носить с собой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2023
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
удобство и компактность.качество
14.07.2020
Андрей

Достоинства:
Все быстро и качественно выполняют

Недостатки:
Нет

Комментарий:
В первые сделал заказ очень понравилось как отвечают на заданные вопросы чётко ясно понятно молодцы заказ пришел быстро рекомендую магазин


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