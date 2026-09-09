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Мультитул Victorinox 0.7133.T3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Victorinox 0.7133.T3

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Мультитул Victorinox 0.7133.T3 - фото 1
Мультитул Victorinox 0.7133.T3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
10
Функции
лезвие для открывания конвертов, ножницы, булавка, пилочка для ногтей, плоская отвертка, пинцет, зубочистка, шариковая ручка, линейка (см.), линейка (дюймы)
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Victorinox 0.7133.T3 - фото 1
  • Мультитул Victorinox 0.7133.T3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202286
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
10
Функции
лезвие для открывания конвертов, ножницы, булавка, пилочка для ногтей, плоская отвертка, пинцет, зубочистка, шариковая ручка, линейка (см.), линейка (дюймы)
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
0.45
Высота, см
5.45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х1
Вес, г.
70

Описание товара Мультитул Victorinox 0.7133.T3

Универсальный набор инструментов в компактном размере. Благодаря формфактору банковской карты набор занимает минимум пространства, но это никак не умаляет его функционал.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Victorinox 0.7133.T3




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
10
Функции
лезвие для открывания конвертов, ножницы, булавка, пилочка для ногтей, плоская отвертка, пинцет, зубочистка, шариковая ручка, линейка (см.), линейка (дюймы)
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул, упаковка
Ширина, см
0.45
Высота, см
5.45
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор инструментов в компактном размере. Благодаря формфактору банковской карты набор занимает минимум пространства, но это никак не умаляет его функционал.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
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