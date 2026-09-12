Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, зеленый (NE20278)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мультитул Nextool (Xiaomi) Flagship Pro, 16 функций, зеленый (NE20278)
Xiaomi NexTool Flagship Pro Multi Tool (Green) (NE20278) - мультитул, способный заменить сразу 16 инструментов! Нож изготовлен с применением легированной стали марки 5Cr15MoV, ножницы выполнены из стали 420J2, плоскогубцы сделаны из стали марки 3Cr13. Все эти материалы весьма надежны, обеспечивают инструментам долгий срок эксплуатации и устойчивость к различным негативным факторам. Сталь защищена от коррозии, прочна, обладает великолепными режущими свойствами. С подобными характеристиками модель незаменима в разных ситуациях, и достаточно минимального ухода, чтобы пользоваться мультитулом долго и без проблем. Изделие способно поместиться в карман одежды или сумки, подходит для ежедневного применения и пригодится вам в поездках и туристических походах.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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