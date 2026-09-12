Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
18
Функции
кусачки, плоскогубцы, нож с прямым лезвием, пила, ножницы, сантиметровая линейка, винный штопор, шпенек для комфортного раскрытия штопора, крестовая отвертка, держатель бит, набор бит с 9 насадками
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%3 760 руб. 7 220 руб.
В наличии
Код товара: 655127
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 760 руб. -48%
7 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал
сталь
Количество функций
18
Функции
кусачки, плоскогубцы, нож с прямым лезвием, пила, ножницы, сантиметровая линейка, винный штопор, шпенек для комфортного раскрытия штопора, крестовая отвертка, держатель бит, набор бит с 9 насадками
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
10
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
323
Описание товара Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций
Мультитул Ganzo G304 станет отличным выбором, когда нужно что-то починить, открутить, собрать или смастерить без применения целого ящика инструментов. Эта модель поможет при ремонте техники и электроники, во время туристического похода и при решении бытовых проблем.
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Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал
сталь
Количество функций
18
Функции
кусачки, плоскогубцы, нож с прямым лезвием, пила, ножницы, сантиметровая линейка, винный штопор, шпенек для комфортного раскрытия штопора, крестовая отвертка, держатель бит, набор бит с 9 насадками
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
10
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Мультитул Ganzo G304 станет отличным выбором, когда нужно что-то починить, открутить, собрать или смастерить без применения целого ящика инструментов. Эта модель поможет при ремонте техники и электроники, во время туристического похода и при решении бытовых проблем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Мультитул Ganzo G304, 105 мм, 18 функций - данный товар вы можете купить по цене 3760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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